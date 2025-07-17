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Нежная, ароматная, непревзойденная: рецепт идеальной клубничной "шарлотки", которая получается всегда

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Пирог с клубникой и нежной сметанной заливкой
Пирог с клубникой и нежной сметанной заливкой. Фото Коллаж "Телеграф"

Готовится проще простого

На замену классической яблочной шарлотке летом можно приготовить клубничный пирог. Он получается таким же простым в приготовлении, но еще ароматнее и ярче.

Этот пирог особенно понравится тем, что любит кремовую заливку и насыщенный вкус клубники. Всего несколько доступных ингредиентов — и у вас получится идеальная клубничная "шарлотка", которая просто тает во рту.

Рецептом поделились на YouTube-канале Ellen's Kitchen.

Ингредиенты:

  • Мука — 170 г
  • Соль — 1/4 ч.л
  • Разрыхлитель — 1 ч.л
  • Сливочное масло — 70 г
  • Сметана — 70 г
  • Клубника — 400 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Сметана — 200 г
  • Кукурузный крахмал — 2 ст.л

Как приготовить шарлотку с клубникой

  1. Смешайте муку с разрыхлителем и солью.
  2. Перетрите с мукой масло руками или используйте миксер, пока смесь не станет похожа на крупную крошку.
  3. Добавьте сметану и замесите мягкое тесто.
  4. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  5. Пока тесто охлаждается нарежьте клубнику и смешайте ее с сахаром.
  6. Приготовьте сметанную заливку. Сахар взбейте с яйцом до растворения крупинок. Добавьте сметану с крахмалом. Взбейте все ингредиенты венчиком до однородности.
  7. Раскатайте тесто и выложите в форму для запекания, формируя бортики высотой около 2-3 см. Наколите тесто вилкой в нескольких местах.
  8. Выложите подготовленную клубнику равномерным слоем на тесто.
  9. Аккуратно залейте клубнику сметанной смесью.
  10. Выпекайте шарлотку в разогретой духовке 40-50 минут, или пока заливка не схватится и не зарумянится.

После приготовления обязательно дайте пирогу остыть и настояться. Идеально перед употреблением охладить клубничную шарлотку в холодильнике в течение 5-6 часов.

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