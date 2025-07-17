Нежная, ароматная, непревзойденная: рецепт идеальной клубничной "шарлотки", которая получается всегда
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Готовится проще простого
На замену классической яблочной шарлотке летом можно приготовить клубничный пирог. Он получается таким же простым в приготовлении, но еще ароматнее и ярче.
Этот пирог особенно понравится тем, что любит кремовую заливку и насыщенный вкус клубники. Всего несколько доступных ингредиентов — и у вас получится идеальная клубничная "шарлотка", которая просто тает во рту.
Рецептом поделились на YouTube-канале Ellen's Kitchen.
Ингредиенты:
- Мука — 170 г
- Соль — 1/4 ч.л
- Разрыхлитель — 1 ч.л
- Сливочное масло — 70 г
- Сметана — 70 г
- Клубника — 400 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо — 1 шт
- Сметана — 200 г
- Кукурузный крахмал — 2 ст.л
Как приготовить шарлотку с клубникой
- Смешайте муку с разрыхлителем и солью.
- Перетрите с мукой масло руками или используйте миксер, пока смесь не станет похожа на крупную крошку.
- Добавьте сметану и замесите мягкое тесто.
- Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Пока тесто охлаждается нарежьте клубнику и смешайте ее с сахаром.
- Приготовьте сметанную заливку. Сахар взбейте с яйцом до растворения крупинок. Добавьте сметану с крахмалом. Взбейте все ингредиенты венчиком до однородности.
- Раскатайте тесто и выложите в форму для запекания, формируя бортики высотой около 2-3 см. Наколите тесто вилкой в нескольких местах.
- Выложите подготовленную клубнику равномерным слоем на тесто.
- Аккуратно залейте клубнику сметанной смесью.
- Выпекайте шарлотку в разогретой духовке 40-50 минут, или пока заливка не схватится и не зарумянится.
После приготовления обязательно дайте пирогу остыть и настояться. Идеально перед употреблением охладить клубничную шарлотку в холодильнике в течение 5-6 часов.