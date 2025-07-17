Нежная, ароматная, непревзойденная: рецепт идеальной клубничной "шарлотки", которая получается всегда

Готовится проще простого

На замену классической яблочной шарлотке летом можно приготовить клубничный пирог. Он получается таким же простым в приготовлении, но еще ароматнее и ярче.

Этот пирог особенно понравится тем, что любит кремовую заливку и насыщенный вкус клубники. Всего несколько доступных ингредиентов — и у вас получится идеальная клубничная "шарлотка", которая просто тает во рту.

Рецептом поделились на YouTube-канале Ellen's Kitchen.

Ингредиенты:

Мука — 170 г

Соль — 1/4 ч.л

Разрыхлитель — 1 ч.л

Сливочное масло — 70 г

Сметана — 70 г

Клубника — 400 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт

Сметана — 200 г

Кукурузный крахмал — 2 ст.л

Как приготовить шарлотку с клубникой

Смешайте муку с разрыхлителем и солью. Перетрите с мукой масло руками или используйте миксер, пока смесь не станет похожа на крупную крошку. Добавьте сметану и замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Пока тесто охлаждается нарежьте клубнику и смешайте ее с сахаром. Приготовьте сметанную заливку. Сахар взбейте с яйцом до растворения крупинок. Добавьте сметану с крахмалом. Взбейте все ингредиенты венчиком до однородности. Раскатайте тесто и выложите в форму для запекания, формируя бортики высотой около 2-3 см. Наколите тесто вилкой в нескольких местах. Выложите подготовленную клубнику равномерным слоем на тесто. Аккуратно залейте клубнику сметанной смесью. Выпекайте шарлотку в разогретой духовке 40-50 минут, или пока заливка не схватится и не зарумянится.

После приготовления обязательно дайте пирогу остыть и настояться. Идеально перед употреблением охладить клубничную шарлотку в холодильнике в течение 5-6 часов.