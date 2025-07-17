Смакує гарячим й холодним: як приготувати розкішне рагу з кабачків
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Дуже смачна страва для обіду чи вечері
Овочеве рагу — одна з найкращих літніх страв. А якщо основою обрати молоді кабачки, які чудово поєднуються з іншими сезонними овочами, рагу вийде особливо ніжним та смачним. Цей рецепт — універсальний. Він підійде і для родинної вечері, і як гарнір до м’яса чи риби, а ще смакує добре як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Рецептом поділились на порталі Cookpad.
Інгредієнти:
- 2 кабачка
- 1 солодкий перець
- 2 цибулини
- 1 морква
- 250 г грибів
- 5 помідор
- 4 зубчики часнику
- 1 пучок петрушки
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. чорного перцю
- 4 ст. л. олії
Як приготувати овочеве рагу з кабачків
- Цибулю та моркву очистіть, наріжте кубиками.
- У сковороду налийте масло, нагрійте його, додайте цибулю та моркву і смажте кілька хвилин на середньому вогні.
- Печериці обмийте та обсушіть. Наріжте середніми шматочками. Додайте гриби до моркви з цибулею і смажте 4 хвилини.
- Солодкий перець наріжте на кубики середнього розміру. Додайте перець до овочів і смажте декілька хвилин.
- Молоді кабачки наріжте кубиками, а часник — пластинами. Все це додайте до овочів, обсмажуйте приблизно 5 хвилин.
- Наріжте помідори, а також петрушку. Додайте їх до рагу. Також на цьому етапі додайте сіль та перець. Тушкуйте ще 5 хвилин і знімайте з вогню.