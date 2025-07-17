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Смакує гарячим й холодним: як приготувати розкішне рагу з кабачків

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ідеальна літня страва
Ідеальна літня страва. Фото cookpad.com

Дуже смачна страва для обіду чи вечері

Овочеве рагу — одна з найкращих літніх страв. А якщо основою обрати молоді кабачки, які чудово поєднуються з іншими сезонними овочами, рагу вийде особливо ніжним та смачним. Цей рецепт — універсальний. Він підійде і для родинної вечері, і як гарнір до м’яса чи риби, а ще смакує добре як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Рецептом поділились на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

  • 2 кабачка
  • 1 солодкий перець
  • 2 цибулини
  • 1 морква
  • 250 г грибів
  • 5 помідор
  • 4 зубчики часнику
  • 1 пучок петрушки
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. чорного перцю
  • 4 ст. л. олії

Як приготувати овочеве рагу з кабачків

  1. Цибулю та моркву очистіть, наріжте кубиками.
  2. У сковороду налийте масло, нагрійте його, додайте цибулю та моркву і смажте кілька хвилин на середньому вогні.
  3. Печериці обмийте та обсушіть. Наріжте середніми шматочками. Додайте гриби до моркви з цибулею і смажте 4 хвилини.
  4. Солодкий перець наріжте на кубики середнього розміру. Додайте перець до овочів і смажте декілька хвилин.
  5. Молоді кабачки наріжте кубиками, а часник — пластинами. Все це додайте до овочів, обсмажуйте приблизно 5 хвилин.
  6. Наріжте помідори, а також петрушку. Додайте їх до рагу. Також на цьому етапі додайте сіль та перець. Тушкуйте ще 5 хвилин і знімайте з вогню.
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#Кабачки #Рецепти #Гриби #Рагу