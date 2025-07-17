Смакує гарячим й холодним: як приготувати розкішне рагу з кабачків

Дуже смачна страва для обіду чи вечері

Овочеве рагу — одна з найкращих літніх страв. А якщо основою обрати молоді кабачки, які чудово поєднуються з іншими сезонними овочами, рагу вийде особливо ніжним та смачним. Цей рецепт — універсальний. Він підійде і для родинної вечері, і як гарнір до м’яса чи риби, а ще смакує добре як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Рецептом поділились на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

2 кабачка

1 солодкий перець

2 цибулини

1 морква

250 г грибів

5 помідор

4 зубчики часнику

1 пучок петрушки

1 ч. л. солі

1 ч. л. чорного перцю

4 ст. л. олії

Як приготувати овочеве рагу з кабачків