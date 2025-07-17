Вкусно горячим и холодным: как приготовить роскошное рагу из кабачков

Очень вкусное блюдо для обеда или ужина

Овощное рагу – одно из лучших летних блюд. А если основой выбрать молодые кабачки, отлично сочетающиеся с другими сезонными овощами, рагу получится особенно нежным и вкусным. Этот рецепт – универсальный. Он подойдет и для семейного ужина, и как гарнир к мясу или рыбе, а еще рагу остается вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Рецептом поделились на портале Cookpad.

Ингредиенты:

2 кабачка

1 сладкий перец

2 луковицы

1 морковь

250 г грибов

5 помидор

4 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

1 ч. л. соли

1 ч. л. черного перца

4 ст. л. масла

Как приготовить овощное рагу из кабачков.