Вкусно горячим и холодным: как приготовить роскошное рагу из кабачков
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Очень вкусное блюдо для обеда или ужина
Овощное рагу – одно из лучших летних блюд. А если основой выбрать молодые кабачки, отлично сочетающиеся с другими сезонными овощами, рагу получится особенно нежным и вкусным. Этот рецепт – универсальный. Он подойдет и для семейного ужина, и как гарнир к мясу или рыбе, а еще рагу остается вкусным как в горячем, так и в холодном виде.
Рецептом поделились на портале Cookpad.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 1 сладкий перец
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 250 г грибов
- 5 помидор
- 4 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. черного перца
- 4 ст. л. масла
Как приготовить овощное рагу из кабачков.
- Лук и морковь очистите, нарежьте кубиками.
- В сковороду налейте масло, нагрейте его, добавьте лук и морковь и жарьте несколько минут на среднем огне.
- Шампиньоны обмойте и обсушите. Нарежьте средними кусочками. Добавьте грибы в морковь с луком и жарьте 4 минуты.
- Сладкий перец порежьте на кубики среднего размера. Добавьте перец к овощам и жарьте несколько минут.
- Молодые кабачки нарежьте кубиками, а чеснок – пластинами. Все это добавьте к овощам, обжаривайте примерно 5 минут.
- Нарежьте помидоры и петрушку. Добавьте их в рагу. На этом этапе добавьте соль и перец. Тушите еще 5 минут и снимайте с огня.