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Вкусно горячим и холодным: как приготовить роскошное рагу из кабачков

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Идеальное летнее блюдо
Идеальное летнее блюдо. Фото cookpad.com

Очень вкусное блюдо для обеда или ужина

Овощное рагу – одно из лучших летних блюд. А если основой выбрать молодые кабачки, отлично сочетающиеся с другими сезонными овощами, рагу получится особенно нежным и вкусным. Этот рецепт – универсальный. Он подойдет и для семейного ужина, и как гарнир к мясу или рыбе, а еще рагу остается вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

Рецептом поделились на портале Cookpad.

Ингредиенты:

  • 2 кабачка
  • 1 сладкий перец
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 250 г грибов
  • 5 помидор
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. черного перца
  • 4 ст. л. масла

Как приготовить овощное рагу из кабачков.

  1. Лук и морковь очистите, нарежьте кубиками.
  2. В сковороду налейте масло, нагрейте его, добавьте лук и морковь и жарьте несколько минут на среднем огне.
  3. Шампиньоны обмойте и обсушите. Нарежьте средними кусочками. Добавьте грибы в морковь с луком и жарьте 4 минуты.
  4. Сладкий перец порежьте на кубики среднего размера. Добавьте перец к овощам и жарьте несколько минут.
  5. Молодые кабачки нарежьте кубиками, а чеснок – пластинами. Все это добавьте к овощам, обжаривайте примерно 5 минут.
  6. Нарежьте помидоры и петрушку. Добавьте их в рагу. На этом этапе добавьте соль и перец. Тушите еще 5 минут и снимайте с огня.
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#Кабачки #Рецепты #Грибы #Рагу