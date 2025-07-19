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Готується за 5 хвилин: найсмачніший салат з оселедцем, що замінить "Шубу"

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Забудьте про "Шубу"
Забудьте про "Шубу". Фото Колаж "Телеграф"

Можна готувати навіть на святковий стіл

Цей салат з оселедцем — справжня паличка-виручалочка, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Вам не прийдеться довго натирати продуктіи на тертці, а потім викладати все шарами. Салат з оселедця готується на раз-два.

Такий салат можна готувати як до святкового столу, так і до звичайного обіду або вечері.

Рецептом салату з оселедцем поділилась кулінарка iriska_dimitrova.

Інгредієнти:

  • 4 варених яйця
  • 200-250 г слабосолоного оселедця
  • 1 зелене яблуко
  • 1 невелика цибулина
  • майонез, сіль, перець

Як приготувати салат з оселедця

  1. Всі інгредієнти нарізати соломкою, або кубиком за бажанням.
  2. Заправити салат майонезом, сіллю і перцем на смак.

А ще з оселедця та яблука можна приготувати смачний форшмак. Раніше "Телеграф" розповідав, як цю намазку готують в Одесі.

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#Рецепти #Салат #Оселедець