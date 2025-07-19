Готується за 5 хвилин: найсмачніший салат з оселедцем, що замінить "Шубу"
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Можна готувати навіть на святковий стіл
Цей салат з оселедцем — справжня паличка-виручалочка, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Вам не прийдеться довго натирати продуктіи на тертці, а потім викладати все шарами. Салат з оселедця готується на раз-два.
Такий салат можна готувати як до святкового столу, так і до звичайного обіду або вечері.
Рецептом салату з оселедцем поділилась кулінарка iriska_dimitrova.
Інгредієнти:
- 4 варених яйця
- 200-250 г слабосолоного оселедця
- 1 зелене яблуко
- 1 невелика цибулина
- майонез, сіль, перець
Як приготувати салат з оселедця
- Всі інгредієнти нарізати соломкою, або кубиком за бажанням.
- Заправити салат майонезом, сіллю і перцем на смак.
А ще з оселедця та яблука можна приготувати смачний форшмак. Раніше "Телеграф" розповідав, як цю намазку готують в Одесі.