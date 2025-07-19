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Готовится за 5 минут: вкуснейший салат с сельдкой, который заменит "Шубу"

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Забудьте о "Шубе"
Забудьте о "Шубе". Фото Коллаж "Телеграф"

Можно готовить даже на праздничный стол

Этот салат с сельдью — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Вам не придётся долго натирать продукты на тёрке, а потом выкладывать всё слоями. Салат из сельди готовится на раз-два. Такой салат можно готовить как к праздничному столу, так и к обычному обеду или ужину.

Рецептом салата с селедкой поделилась кулинарка iriska_dimitrova.

Ингредиенты:

  • 4 вареных яйца
  • 200-250 г слабосоленой сельди
  • 1 зеленое яблоко
  • 1 небольшая луковица
  • майонез, соль, перец

Как приготовить салат из сельди

  1. Все ингредиенты нарезать соломкой или кубиком по желанию.
  2. Заправить салат майонезом, солью и перцем по вкусу.

А еще из сельди и яблок можно приготовить вкусный форшмак. Ранее "Телеграф" рассказывал, как эту намазку готовят в Одессе.

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#Рецепты #Салат #Селедка