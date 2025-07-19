Готовится за 5 минут: вкуснейший салат с сельдкой, который заменит "Шубу"
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Можно готовить даже на праздничный стол
Этот салат с сельдью — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Вам не придётся долго натирать продукты на тёрке, а потом выкладывать всё слоями. Салат из сельди готовится на раз-два. Такой салат можно готовить как к праздничному столу, так и к обычному обеду или ужину.
Рецептом салата с селедкой поделилась кулинарка iriska_dimitrova.
Ингредиенты:
- 4 вареных яйца
- 200-250 г слабосоленой сельди
- 1 зеленое яблоко
- 1 небольшая луковица
- майонез, соль, перец
Как приготовить салат из сельди
- Все ингредиенты нарезать соломкой или кубиком по желанию.
- Заправить салат майонезом, солью и перцем по вкусу.
А еще из сельди и яблок можно приготовить вкусный форшмак. Ранее "Телеграф" рассказывал, как эту намазку готовят в Одессе.