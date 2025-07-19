Цей літній суп краще за окрошку: рецепт холодника, від якого неможливо відірватися
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Холодник насичує і втамовує спрагу
Холодник — ідеальна альтернатива окрошці в літню спеку. Цей яскравий, освіжаючий суп добре насичує та втамовує спрагу. Він легкий і дуже приємний на смак. Готується холодник з доступних інгредієнтів, і точно сподобається всім, хто не любить їсти гарячі страви влітку.
Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".
Інгредієнти:
- Буряки – 4 шт. (невеликі)
- Огірки свіжі – 2–3 шт. (великі)
- Яйця – 6 шт.
- Цибуля зелена – 100 г
- Петрушка – 50 г
- Кріп – 50 г
- Сметана – 4 ст. л.
- Кефір 2,5 % – 800–900 мл
- Вода фільтрована або мінеральна – 1,1–1,3 л
- Сіль – на смак
- Цукор – на смак
- Лимонний сік – приблизно 1 ч. л.
- Гірчиця – 0,5 ст. л. (м'яка)
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте кріп, петрушку та половину зеленої цибулі. Додайте гірчицю та жовтки 3 яєць. Ретельно розімніть до однорідної маси. Перекладіть у велику каструлю або миску.
- Дрібно наріжте решту зеленої цибулі і додайте до заправки.
- Натріть варені (або запечені) буряки на великій тертці прямо в каструлю.
- Натріть білки 3 яєць, що залишилися, на великій тертці. Додайте до буряків.
- Наріжте свіжі огірки дуже дрібною соломкою і додайте в каструлю. Добре перемішайте всі інгредієнти в каструлі.
- Влийте сметану, потім холодний кефір. Ретельно перемішайте.
- Додайте сіль, цукор та лимонний сік на смак. Знову добре перемішайте та спробуйте, за потреби коригуючи смак.
- Влийте фільтровану або мінеральну воду до бажаної консистенції (1,1–1,3 л). Перемішайте.
Подавайте холодник охолодженим. Бажано залишити його в холодильнику мінімум на 1–2 години, щоб смаки добре поєдналися.