Цей літній суп краще за окрошку: рецепт холодника, від якого неможливо відірватися

Холодник насичує і втамовує спрагу

Холодник — ідеальна альтернатива окрошці в літню спеку. Цей яскравий, освіжаючий суп добре насичує та втамовує спрагу. Він легкий і дуже приємний на смак. Готується холодник з доступних інгредієнтів, і точно сподобається всім, хто не любить їсти гарячі страви влітку.

Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

Буряки – 4 шт. (невеликі)

Огірки свіжі – 2–3 шт. (великі)

Яйця – 6 шт.

Цибуля зелена – 100 г

Петрушка – 50 г

Кріп – 50 г

Сметана – 4 ст. л.

Кефір 2,5 % – 800–900 мл

Вода фільтрована або мінеральна – 1,1–1,3 л

Сіль – на смак

Цукор – на смак

Лимонний сік – приблизно 1 ч. л.

Гірчиця – 0,5 ст. л. (м'яка)

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте кріп, петрушку та половину зеленої цибулі. Додайте гірчицю та жовтки 3 яєць. Ретельно розімніть до однорідної маси. Перекладіть у велику каструлю або миску. Дрібно наріжте решту зеленої цибулі і додайте до заправки. Натріть варені (або запечені) буряки на великій тертці прямо в каструлю. Натріть білки 3 яєць, що залишилися, на великій тертці. Додайте до буряків. Наріжте свіжі огірки дуже дрібною соломкою і додайте в каструлю. Добре перемішайте всі інгредієнти в каструлі. Влийте сметану, потім холодний кефір. Ретельно перемішайте. Додайте сіль, цукор та лимонний сік на смак. Знову добре перемішайте та спробуйте, за потреби коригуючи смак. Влийте фільтровану або мінеральну воду до бажаної консистенції (1,1–1,3 л). Перемішайте.

Подавайте холодник охолодженим. Бажано залишити його в холодильнику мінімум на 1–2 години, щоб смаки добре поєдналися.