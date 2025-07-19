Этот летний суп лучше окрошки: рецепт холодника, от которого невозможно оторваться

Холодник насыщает и утоляет жажду

Холодник — идеальная альтернатива окрошке в летнюю жару. Этот яркий, освежающий суп хорошо насыщает и утоляет жажду. Он лёгкий и очень приятный на вкус. Готовится холодник из доступных ингредиентов и точно понравится всем, кто не любит есть горячие блюда летом.

Рецептом поделились на портале "Добрі новини".

Ингредиенты:

Свекла – 4 шт. (небольших)

Огурцы свежие – 2–3 шт. (больших)

Яйца – 6 шт.

Лук зеленый – 100 г

Петрушка – 50 г

Укроп – 50 г

Сметана – 4 ст. л.

Кефир 2,5% – 800–900 мл

Вода фильтрованная или минеральная – 1,1–1,3 л

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Лимонный сок – примерно 1 ч. л.

Горчица – 0,5 ст. л. (мягко)

Способ приготовления:

Мелко нарежьте укроп, петрушку и половину зеленого лука. Добавьте горчицу и желтки 3 яиц. Тщательно разомните до однородной массы. Переложите в большую кастрюлю или миску. Мелко нашинкуйте оставшийся зеленый лук и добавьте к заправке. Натрите вареную (или запеченную) свеклу на большой терке прямо в кастрюлю. Натрите оставшиеся 3 яйца на большой терке. Добавьте к свекле. Нарежьте свежие огурцы мелкой соломкой и добавьте в кастрюлю. Хорошо перемешайте все ингредиенты в кастрюле. Влейте сметану, затем холодный кефир. Тщательно перемешайте. Добавьте соль, сахар и лимонный сок по вкусу. Снова хорошо перемешайте и попробуйте, при необходимости корректируя вкус. Влейте в кастрюлю фильтрованную или минеральную воду до желаемой консистенции (1,1–1,3 л).

Подавайте холодник охлажденным. Желательно оставить его в холодильнике минимум на 1-2 часа, чтобы он настоялся.