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Этот летний суп лучше окрошки: рецепт холодника, от которого невозможно оторваться

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Готовим освежающий суп
Готовим освежающий суп. Фото Скриншот YouTube

Холодник насыщает и утоляет жажду

Холодник — идеальная альтернатива окрошке в летнюю жару. Этот яркий, освежающий суп хорошо насыщает и утоляет жажду. Он лёгкий и очень приятный на вкус. Готовится холодник из доступных ингредиентов и точно понравится всем, кто не любит есть горячие блюда летом.

Рецептом поделились на портале "Добрі новини".

Ингредиенты:

  • Свекла – 4 шт. (небольших)
  • Огурцы свежие – 2–3 шт. (больших)
  • Яйца – 6 шт.
  • Лук зеленый – 100 г
  • Петрушка – 50 г
  • Укроп – 50 г
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Кефир 2,5% – 800–900 мл
  • Вода фильтрованная или минеральная – 1,1–1,3 л
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – по вкусу
  • Лимонный сок – примерно 1 ч. л.
  • Горчица – 0,5 ст. л. (мягко)

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте укроп, петрушку и половину зеленого лука. Добавьте горчицу и желтки 3 яиц. Тщательно разомните до однородной массы. Переложите в большую кастрюлю или миску.
  2. Мелко нашинкуйте оставшийся зеленый лук и добавьте к заправке.
  3. Натрите вареную (или запеченную) свеклу на большой терке прямо в кастрюлю.
  4. Натрите оставшиеся 3 яйца на большой терке. Добавьте к свекле.
  5. Нарежьте свежие огурцы мелкой соломкой и добавьте в кастрюлю. Хорошо перемешайте все ингредиенты в кастрюле.
  6. Влейте сметану, затем холодный кефир. Тщательно перемешайте.
  7. Добавьте соль, сахар и лимонный сок по вкусу. Снова хорошо перемешайте и попробуйте, при необходимости корректируя вкус.
  8. Влейте в кастрюлю фильтрованную или минеральную воду до желаемой консистенции (1,1–1,3 л).

Подавайте холодник охлажденным. Желательно оставить его в холодильнике минимум на 1-2 часа, чтобы он настоялся.

Теги:
#Рецепты #Суп #Окрошка #Холодник