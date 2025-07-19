Этот летний суп лучше окрошки: рецепт холодника, от которого невозможно оторваться
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Холодник насыщает и утоляет жажду
Холодник — идеальная альтернатива окрошке в летнюю жару. Этот яркий, освежающий суп хорошо насыщает и утоляет жажду. Он лёгкий и очень приятный на вкус. Готовится холодник из доступных ингредиентов и точно понравится всем, кто не любит есть горячие блюда летом.
Рецептом поделились на портале "Добрі новини".
Ингредиенты:
- Свекла – 4 шт. (небольших)
- Огурцы свежие – 2–3 шт. (больших)
- Яйца – 6 шт.
- Лук зеленый – 100 г
- Петрушка – 50 г
- Укроп – 50 г
- Сметана – 4 ст. л.
- Кефир 2,5% – 800–900 мл
- Вода фильтрованная или минеральная – 1,1–1,3 л
- Соль – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- Лимонный сок – примерно 1 ч. л.
- Горчица – 0,5 ст. л. (мягко)
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте укроп, петрушку и половину зеленого лука. Добавьте горчицу и желтки 3 яиц. Тщательно разомните до однородной массы. Переложите в большую кастрюлю или миску.
- Мелко нашинкуйте оставшийся зеленый лук и добавьте к заправке.
- Натрите вареную (или запеченную) свеклу на большой терке прямо в кастрюлю.
- Натрите оставшиеся 3 яйца на большой терке. Добавьте к свекле.
- Нарежьте свежие огурцы мелкой соломкой и добавьте в кастрюлю. Хорошо перемешайте все ингредиенты в кастрюле.
- Влейте сметану, затем холодный кефир. Тщательно перемешайте.
- Добавьте соль, сахар и лимонный сок по вкусу. Снова хорошо перемешайте и попробуйте, при необходимости корректируя вкус.
- Влейте в кастрюлю фильтрованную или минеральную воду до желаемой консистенции (1,1–1,3 л).
Подавайте холодник охлажденным. Желательно оставить его в холодильнике минимум на 1-2 часа, чтобы он настоялся.