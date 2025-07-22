Всі ахнуть, спробувавши цю закуску: рецепт елементарної намазки з оселедця

Ця намазка обов'язково має бути в холодильнику

Бувають дні, коли сил на кулінарні подвиги зовсім немає, а смачно поїсти все одно хочеться. Або ж друзі несподівано заскочили в гості, і треба швиденько щось придумати до столу. Саме для таких випадків ідеально підходить ця проста та дуже смачна намазка з оселедця. Вона готується буквально за лічені хвилини з тих інгредієнтів, що, ймовірно, вже є у вашому холодильнику.

Рецептом поділилась в Instagram блогерка inna_la.food.

Інгредієнти:

Морква — 1 шт

Плавлений сирок — 1 шт

Оселедець Матіас — 1 філе

Вершкове масло — 70 г

Як приготувати намазку з оселедця

1. Відваріть моркву.

2. Оселедець та плавлений сирок наріжте на шматочки.

3. Складіть всі інгредієнти в блендер та перебийте їх до однорідності.

4. Готову закуску намажте на хліб.

Дуже смачна та апетитна намазка з оселедця

Ця намазка з оселедця найкраще смакує на свіжому чорному або житньому хлібі чи хрустких грінках. Також її можна подавати на крекерах або кукурудзяних чіпсах. Прикрасьте бутерброди дрібно нарізаним кропом, петрушкою або зеленою цибулею. Можна також додати тонкий кружечок свіжого огірка або кілька крапель лимонного соку для пікантності.