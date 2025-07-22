Все ахнут, попробовав эту закуску: рецепт элементарной намазки из сельди

Эта намазка обязательно должна быть в холодильнике

Бывают дни, когда сил на кулинарные подвиги совсем нет, а вкусно поесть все равно хочется. Или же друзья неожиданно заскочили в гости, и нужно быстренько что-то придумать к столу. Именно для таких случаев идеально подходит эта простая и очень вкусная намазка из сельди. Она готовится буквально за считанные минуты из тех ингредиентов, которые, вероятно, уже есть в вашем холодильнике.

Рецептом поделилась в Instagram блогер inna_la.food.

Ингредиенты:

Морковь — 1 шт

Плавленый сырок — 1 шт.

Сельдь Матиас — 1 филе

Сливочное масло — 70 г

Как приготовить намазку из сельди

1. Отварите морковь.

2. Селедку и плавленый сырок нарежьте на кусочки.

3. Сложите все ингредиенты в блендер и перебейте их до однородности.

4. Готовую закуску намажьте на хлеб.

Очень вкусная и аппетитная намазка из сельди

Эту намазку из сельди вкуснее всего есть со свежим черным или ржаным хлебом, или хрустящим гренкам. Также ее можно подавать на крекерах или кукурузных чипсах. Украсьте бутерброды мелко нарезанным укропом, петрушкой или зеленым луком. Можно также добавить тонкий кружочек свежего огурца или несколько капель лимонного сока для пикантности.