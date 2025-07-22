Кабачки за цим рецептом стануть вашою улюбленою закускою: навіть м'ясо не знадобиться
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ця закуска виходить соковитою, ароматною та пряною
Мариновані кабачки за цим рецептом виходять ароматними, пікантними та в міру гострими. Вони стануть чудовою закускою до основних страв або як доповнення до гарніру.
Готуються кабачки просто: їх потрібно обсмажити, а потім залити ароматною заправкою. Вже за пів години в холодильнику закуска з кабачків готова до вживання, але чим довше вона постоїть — тим смачнішою буде.
Рецептом поділилися на порталі "Сенсація".
Інгредієнти:
- Кабачки – 800 г
- Олія (рослинна) – 3 ст.л
- Часник – 4 зубчики
- Кріп і петрушка (пучок)
- Лимонний сік – 4 ст.
- Цукор — 1 ч.л
- Сіль, перець – на смак
Як приготувати мариновані кабачки?
- Розріжте кожен кабачок навпіл, а потім наріжте тонкими слайсами (приблизно 5 мм завтовшки).
- Змішайте нарізані кабачки з олією. Розігрійте суху пательню і викладіть на неї слайси кабачка. Обсмажуйте по 3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Дайте обсмаженим кабачкам охолонути.
- Дрібно наріжте кріп та петрушку. Подрібніть часник. Змішайте зелень і часник. Додайте лимонний сік, цукор, сіль та чорний мелений перець. Добре перемішайте – заправка готова.
- Викладіть шар кабачків у контейнер, трохи посоліть їх, потім викладіть частину заправки. Повторюйте шари, поки не закінчаться всі кабачки та заправка.
- Накрийте контейнер кришкою та поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин. Чим довше кабачки настоюватимуться, тим смачнішими вони стануть.