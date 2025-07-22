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Кабачки за цим рецептом стануть вашою улюбленою закускою: навіть м'ясо не знадобиться

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ідеальні мариновані кабачки
Ідеальні мариновані кабачки. Фото Колаж "Телеграф"

Ця закуска виходить соковитою, ароматною та пряною

Мариновані кабачки за цим рецептом виходять ароматними, пікантними та в міру гострими. Вони стануть чудовою закускою до основних страв або як доповнення до гарніру.

Готуються кабачки просто: їх потрібно обсмажити, а потім залити ароматною заправкою. Вже за пів години в холодильнику закуска з кабачків готова до вживання, але чим довше вона постоїть — тим смачнішою буде.

Рецептом поділилися на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

  • Кабачки – 800 г
  • Олія (рослинна) – 3 ст.л
  • Часник – 4 зубчики
  • Кріп і петрушка (пучок)
  • Лимонний сік – 4 ст.
  • Цукор — 1 ч.л
  • Сіль, перець – на смак

Як приготувати мариновані кабачки?

  1. Розріжте кожен кабачок навпіл, а потім наріжте тонкими слайсами (приблизно 5 мм завтовшки).
  2. Змішайте нарізані кабачки з олією. Розігрійте суху пательню і викладіть на неї слайси кабачка. Обсмажуйте по 3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Дайте обсмаженим кабачкам охолонути.
  3. Дрібно наріжте кріп та петрушку. Подрібніть часник. Змішайте зелень і часник. Додайте лимонний сік, цукор, сіль та чорний мелений перець. Добре перемішайте – заправка готова.
  4. Викладіть шар кабачків у контейнер, трохи посоліть їх, потім викладіть частину заправки. Повторюйте шари, поки не закінчаться всі кабачки та заправка.
  5. Накрийте контейнер кришкою та поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин. Чим довше кабачки настоюватимуться, тим смачнішими вони стануть.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Закуски