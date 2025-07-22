Кабачки за цим рецептом стануть вашою улюбленою закускою: навіть м'ясо не знадобиться

Ця закуска виходить соковитою, ароматною та пряною

Мариновані кабачки за цим рецептом виходять ароматними, пікантними та в міру гострими. Вони стануть чудовою закускою до основних страв або як доповнення до гарніру.

Готуються кабачки просто: їх потрібно обсмажити, а потім залити ароматною заправкою. Вже за пів години в холодильнику закуска з кабачків готова до вживання, але чим довше вона постоїть — тим смачнішою буде.

Рецептом поділилися на порталі "Сенсація".

Інгредієнти:

Кабачки – 800 г

Олія (рослинна) – 3 ст.л

Часник – 4 зубчики

Кріп і петрушка (пучок)

Лимонний сік – 4 ст.

Цукор — 1 ч.л

Сіль, перець – на смак

Як приготувати мариновані кабачки?