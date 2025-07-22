Кабачки по этому рецепту станут вашей любимой закуской: даже мясо не понадобится
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Эта закуска получается сочной, ароматной и пряной
Маринованные кабачки по этому рецепту получаются ароматными, пикантными и в меру острыми. Они станут отличной закуской к основным блюдам или как дополнение к гарниру.
Готовятся кабачки просто: их нужно обжарить, а потом залить ароматной заправкой. Уже через полчаса в холодильнике закуска из кабачков готова к употреблению, но чем дольше она постоит — тем вкуснее будет.
Рецептом поделились на портале "Сенсация".
Ингредиенты:
- Кабачки – 800 г
- Масло (растительное) – 3 ст.л
- Чеснок – 4 зубчика
- Укроп и петрушка (пучок)
- Лимонный сок – 4 ст.л
- Сахар – 1 ч.л
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить маринованные кабачки
- Разрежьте каждый кабачок пополам, а затем нарежьте тонкими слайсами (примерно 5 мм толщиной).
- Смешайте нарезанные кабачки с растительным маслом. Разогрейте сухую сковороду и выложите на нее слайсы кабачка. Обжаривайте по 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Дайте обжаренным кабачкам остыть.
- Мелко нарежьте укроп и петрушку. Измельчите чеснок. Смешайте зелень и чеснок. Добавьте лимонный сок, сахар, соль и чёрный молотый перец. Хорошо перемешайте – заправка готова.
- Выложите слой кабачков в контейнер, немного посолите их, затем выложите часть заправки. Повторяйте слои, пока не закончатся все кабачки и заправка.
- Накройте контейнер крышкой и поставьте в холодильник минимум на 30 минут. Чем дольше кабачки будут настаиваться, тем вкуснее они станут.