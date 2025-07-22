Кабачки по этому рецепту станут вашей любимой закуской: даже мясо не понадобится

Эта закуска получается сочной, ароматной и пряной

Маринованные кабачки по этому рецепту получаются ароматными, пикантными и в меру острыми. Они станут отличной закуской к основным блюдам или как дополнение к гарниру.

Готовятся кабачки просто: их нужно обжарить, а потом залить ароматной заправкой. Уже через полчаса в холодильнике закуска из кабачков готова к употреблению, но чем дольше она постоит — тем вкуснее будет.

Рецептом поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

Кабачки – 800 г

Масло (растительное) – 3 ст.л

Чеснок – 4 зубчика

Укроп и петрушка (пучок)

Лимонный сок – 4 ст.л

Сахар – 1 ч.л

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить маринованные кабачки