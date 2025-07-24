Ці кабачки з'їсте раніше, ніж настане зима: перевірений рецепт, що не підведе

Ідеальний рецепт хрусткої закуски

Мариновані кабачки — чудовий спосіб урізноманітнити домашні запаси на зиму. Вони виходять хрусткими, ароматними, з легкою кислинкою та приємними на смак. Цей рецепт маринованих кабачків дуже доступний і не потребує багато часу. А якщо ви не хочете чекати зими, то ці кабачки можна буде їсти вже через 4-5 днів після приготування.

Рецептом поділилися "На пенсії".

Інгредієнти:

Кабачки – 1 кг

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Солодкий перець – 1 шт.

Часник – 1 головка

Петрушка – 30 г

Маринад:

Вода – 1 л

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 4 ст. л.

Оцет 9% — 50 мл

Перець чорний горошком – 1 ч. л.

Перець запашний – 3 шт.

Лавровий лист – 1 шт.

Як приготувати мариновані кабачки на зиму