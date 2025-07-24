Ці кабачки з'їсте раніше, ніж настане зима: перевірений рецепт, що не підведе
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Ідеальний рецепт хрусткої закуски
Мариновані кабачки — чудовий спосіб урізноманітнити домашні запаси на зиму. Вони виходять хрусткими, ароматними, з легкою кислинкою та приємними на смак. Цей рецепт маринованих кабачків дуже доступний і не потребує багато часу. А якщо ви не хочете чекати зими, то ці кабачки можна буде їсти вже через 4-5 днів після приготування.
Рецептом поділилися "На пенсії".
Інгредієнти:
- Кабачки – 1 кг
- Цибуля ріпчаста — 2 шт.
- Солодкий перець – 1 шт.
- Часник – 1 головка
- Петрушка – 30 г
Маринад:
- Вода – 1 л
- Сіль – 1 ст. л.
- Цукор – 4 ст. л.
- Оцет 9% — 50 мл
- Перець чорний горошком – 1 ч. л.
- Перець запашний – 3 шт.
- Лавровий лист – 1 шт.
Як приготувати мариновані кабачки на зиму
- Підготуйте маринад. У каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, чорний та духмяний перець, лавровий лист. Розмішайте і доведіть до кипіння на плиті (оцет поки не додавайте).
- Кабачки промийте та наріжте кільцями завтовшки 1 см. Цибулю наріжте півкільцями. Солодкий перець наріжте кубиками. Часник розділіть на дольки. Петрушку порвіть руками на 3 частини.
- Коли маринад закипить, додайте в нього кабачки, перець, цибулю, часник і петрушку. Добре розмішайте, злегка притисніть ложкою, щоб овочі були покриті рідиною. Накрийте кришкою, доведіть до кипіння і варіть 2 хвилини.
- Акуратно дістаньте овочі та щільно укладіть їх у стерилізовані банки. Злийте зайвий маринад назад у каструлю.
- Доведіть маринад у каструлі до кипіння, влийте оцет, дайте закипіти й відразу зніміть з вогню.
- Залийте овочі в банках киплячим маринадом. Герметично закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте і залиште охолоджуватися за кімнатної температури до ранку.