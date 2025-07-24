Не оладками єдиними: як приготувати тонкі млинці з кабачків (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готуються дуже швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику
Кабачок — це ніжний і соковитий овоч, який часто використовують у різноманітних стравах. Його можна тушкувати, смажити, запікати — наприклад, смачні кабачки з картоплею та лимоном, які виходять ніжними та ароматними.
Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати тонкі кабачкові млинці — легкі, повітряні та дуже смачні, які стануть чудовою альтернативою класичним млинцям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kichengigo".
Як приготувати млинці з кабачків
Інгредієнти:
- кабачок – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 3–4 ст. л.;
- олія – для смаження;
- часник – 2 зубчики;
- цибуля – 1 шт.;
- зелень – пучок;
- сіль, перець – за смаком.
Кроки приготування:
- Натерти кабачок на дрібній терці, посолити та залишити на 10 хвилин.
- Відтиснути зайву рідину з кабачка.
- Додати яйця, борошно, подрібнений часник, натерту цибулю та зелень.
- Приправити суміш сіллю, перцем і добре перемішати до однорідності.
- Розігріти сковорідку з олією, наливати тонким шаром тісто та смажити млинці з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавати теплими — з солоними начинками, соусом або сметаною.