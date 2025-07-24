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Не оладками єдиними: як приготувати тонкі млинці з кабачків (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ніжні, красиві, смачні, корисні для всієї родини
Ніжні, красиві, смачні, корисні для всієї родини. Фото instagram.com

Готуються дуже швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику

Кабачок — це ніжний і соковитий овоч, який часто використовують у різноманітних стравах. Його можна тушкувати, смажити, запікати — наприклад, смачні кабачки з картоплею та лимоном, які виходять ніжними та ароматними.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати тонкі кабачкові млинці — легкі, повітряні та дуже смачні, які стануть чудовою альтернативою класичним млинцям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kichengigo".

Як приготувати млинці з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачок – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 3–4 ст. л.;
  • олія – для смаження;
  • часник – 2 зубчики;
  • цибуля – 1 шт.;
  • зелень – пучок;
  • сіль, перець – за смаком.

Кроки приготування:

  1. Натерти кабачок на дрібній терці, посолити та залишити на 10 хвилин.
  2. Відтиснути зайву рідину з кабачка.
  3. Додати яйця, борошно, подрібнений часник, натерту цибулю та зелень.
  4. Приправити суміш сіллю, перцем і добре перемішати до однорідності.
  5. Розігріти сковорідку з олією, наливати тонким шаром тісто та смажити млинці з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Подавати теплими — з солоними начинками, соусом або сметаною.
Теги:
#Кабачки #Млинці #Готуємо вдома