Не оладками єдиними: як приготувати тонкі млинці з кабачків (відео)

Готуються дуже швидко з продуктів, які знайдуться в будь-якому холодильнику

Кабачок — це ніжний і соковитий овоч, який часто використовують у різноманітних стравах. Його можна тушкувати, смажити, запікати — наприклад, смачні кабачки з картоплею та лимоном, які виходять ніжними та ароматними.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати тонкі кабачкові млинці — легкі, повітряні та дуже смачні, які стануть чудовою альтернативою класичним млинцям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kichengigo".

Як приготувати млинці з кабачків

Інгредієнти:

кабачок – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 3–4 ст. л.;

олія – для смаження;

часник – 2 зубчики;

цибуля – 1 шт.;

зелень – пучок;

сіль, перець – за смаком.

Кроки приготування: