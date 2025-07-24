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Эти кабачки съедите раньше, чем наступит зима: проверенный рецепт, который не подведет

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Маринованные кабачки на зиму
Маринованные кабачки на зиму. Фото catine.ro

Идеальный рецепт хрустящей закуски

Маринованные кабачки — отличный способ разнообразить домашние запасы на зиму. Они получаются хрустящими, ароматными, с легкой кислинкой и приятными на вкус. Этот рецепт маринованных кабачков очень доступный и не требует много времени. А если вы не хотите ждать зимы, то эти кабачки можно будет есть уже через 4-5 дней после приготовления.

Рецептом поделились "На пенсии".

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 кг
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Петрушка – 30 г

Маринад:

  • Вода – 1 л
  • Соль – 1 ст. л.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Уксус 9% – 50 мл
  • Перец черный горошком – 1 ч. л.
  • Перец душистый – 3 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.

Как приготовить маринованные кабачки на зиму

  1. Подготовьте маринад. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, черный и душистый перец, лавровый лист. Размешайте и доведите до кипения на плите (уксус пока не добавляйте).
  2. Кабачки промойте и нарежьте кольцами толщиной 1 см. Лук нарежьте полукольцами. Сладкий перец нарежьте кубиками. Чеснок разделите на дольки. Петрушку порвите руками на 3 части.
  3. Когда маринад закипит, добавьте в него кабачки, перец, лук, чеснок и петрушку. Хорошо размешайте, слегка прижмите ложкой, чтобы овощи были покрыты жидкостью. Накройте крышкой, доведите до кипения и варите 2 минуты.
  4. Аккуратно достаньте овощи и плотно уложите их в стерилизованные банки. Слейте лишний маринад обратно в кастрюлю.
  5. Доведите маринад в кастрюле до кипения, влейте уксус, дайте закипеть и сразу снимите с огня.
  6. Залейте овощи в банках кипящим маринадом. Герметично закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте и оставьте остывать при комнатной температуре до утра.
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#Кабачки #Рецепты #Консервация