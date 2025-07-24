Эти кабачки съедите раньше, чем наступит зима: проверенный рецепт, который не подведет
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Идеальный рецепт хрустящей закуски
Маринованные кабачки — отличный способ разнообразить домашние запасы на зиму. Они получаются хрустящими, ароматными, с легкой кислинкой и приятными на вкус. Этот рецепт маринованных кабачков очень доступный и не требует много времени. А если вы не хотите ждать зимы, то эти кабачки можно будет есть уже через 4-5 дней после приготовления.
Рецептом поделились "На пенсии".
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг
- Лук репчатый – 2 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Петрушка – 30 г
Маринад:
- Вода – 1 л
- Соль – 1 ст. л.
- Сахар – 4 ст. л.
- Уксус 9% – 50 мл
- Перец черный горошком – 1 ч. л.
- Перец душистый – 3 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
Как приготовить маринованные кабачки на зиму
- Подготовьте маринад. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, черный и душистый перец, лавровый лист. Размешайте и доведите до кипения на плите (уксус пока не добавляйте).
- Кабачки промойте и нарежьте кольцами толщиной 1 см. Лук нарежьте полукольцами. Сладкий перец нарежьте кубиками. Чеснок разделите на дольки. Петрушку порвите руками на 3 части.
- Когда маринад закипит, добавьте в него кабачки, перец, лук, чеснок и петрушку. Хорошо размешайте, слегка прижмите ложкой, чтобы овощи были покрыты жидкостью. Накройте крышкой, доведите до кипения и варите 2 минуты.
- Аккуратно достаньте овощи и плотно уложите их в стерилизованные банки. Слейте лишний маринад обратно в кастрюлю.
- Доведите маринад в кастрюле до кипения, влейте уксус, дайте закипеть и сразу снимите с огня.
- Залейте овощи в банках кипящим маринадом. Герметично закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте и оставьте остывать при комнатной температуре до утра.