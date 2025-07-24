Эти кабачки съедите раньше, чем наступит зима: проверенный рецепт, который не подведет

Идеальный рецепт хрустящей закуски

Маринованные кабачки — отличный способ разнообразить домашние запасы на зиму. Они получаются хрустящими, ароматными, с легкой кислинкой и приятными на вкус. Этот рецепт маринованных кабачков очень доступный и не требует много времени. А если вы не хотите ждать зимы, то эти кабачки можно будет есть уже через 4-5 дней после приготовления.

Рецептом поделились "На пенсии".

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг

Лук репчатый – 2 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Петрушка – 30 г

Маринад:

Вода – 1 л

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Уксус 9% – 50 мл

Перец черный горошком – 1 ч. л.

Перец душистый – 3 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Как приготовить маринованные кабачки на зиму