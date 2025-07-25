Цей салат перевершить "Олів'є": як приготувати гідну альтернативу класичному салату

Салат з яйцем та м'ясом з'їдять першим

Цей салат можна сміливо готувати на заміну звичайному "Олів'є". В ньому поєднані ті ж інгредієнти, але в іншому виконанні. Завдяки свіжим огіркам, зеленій цибулі та яєчним млинцям салат виходить ніжним, яскравим й дуже апетитним.

Рецептом поділились на YouTube-канаді "Готувати може кожен".

Інгредієнти:

Яйця варені — 3 шт.;

М’ясо варене — 200-300 г;

Огірки свіжі — 1-2 шт.;

Цибуля зелена — до свого смаку;

Сир твердий — 80 г;

Кукурудза консервована — 1 банка;

Майонез — для заправки;

Сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

1. Збийте яйця з дрібкою солі та посмажте з них тонкі млинці на сковороді, змащеній олією один раз. Охолоджені яєчні млинці скрутити в рулетики й наріжте тонкою соломкою.

2. Варене м’ясо та огірки наріжте соломкою. Також наріжте зелену цибулю.

3. Твердий сир натріть на грубій тертці.

4. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти, додайте кукурудзу.

5. Зверху викладіть нарізані яєчні млинці, заправте салат майонезом, додайте сіль, перець та ретельно перемішайте.