Этот салат превзойдет "Оливье": как приготовить достойную альтернативу классическому салату

Салат с яйцом и мясом съедят первым

Этот салат можно смело готовить на замену обычному "Оливье". В нем соединены практически те же ингредиенты, но в другом исполнении. Благодаря свежим огурцам, зеленому луку и яичным блинам салат получается нежным, ярким и очень аппетитным.

Рецептом поделились на YouTube-канаде "Готувати може кожен".

Ингредиенты:

Яйца вареные – 3 шт.;

Мясо вареное — 200-300 г;

Огурцы свежие – 1-2 шт.;

Лук зеленый – по своему вкусу;

Сыр твердый – 80 г;

Кукуруза консервированная – 1 банка;

Майонез – для заправки;

Соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с щепоткой соли и пожарьте тонкие блины на сковороде, смазанной маслом один раз. Охлажденные яичные блины скрутите в рулетики и нарежьте тонкой соломкой.

2. Вареное мясо и огурцы нарежьте соломкой. Также нарежьте зеленый лук.

3. Твердый сыр натрите на крупной терке.

4. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу.

5. Сверху выложите нарезанные яичные блины, заправьте салат майонезом, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.