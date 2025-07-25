Укр

Этот салат превзойдет "Оливье": как приготовить достойную альтернативу классическому салату

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нежный и аппетитный салат
Нежный и аппетитный салат. Фото Скриншот YouTube

Салат с яйцом и мясом съедят первым

Этот салат можно смело готовить на замену обычному "Оливье". В нем соединены практически те же ингредиенты, но в другом исполнении. Благодаря свежим огурцам, зеленому луку и яичным блинам салат получается нежным, ярким и очень аппетитным.

Рецептом поделились на YouTube-канаде "Готувати може кожен".

Ингредиенты:

  • Яйца вареные – 3 шт.;
  • Мясо вареное — 200-300 г;
  • Огурцы свежие – 1-2 шт.;
  • Лук зеленый – по своему вкусу;
  • Сыр твердый – 80 г;
  • Кукуруза консервированная – 1 банка;
  • Майонез – для заправки;
  • Соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с щепоткой соли и пожарьте тонкие блины на сковороде, смазанной маслом один раз. Охлажденные яичные блины скрутите в рулетики и нарежьте тонкой соломкой.

2. Вареное мясо и огурцы нарежьте соломкой. Также нарежьте зеленый лук.

3. Твердый сыр натрите на крупной терке.

4. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу.

5. Сверху выложите нарезанные яичные блины, заправьте салат майонезом, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.

Теги:
#Рецепты #Салаты