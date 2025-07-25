Этот салат превзойдет "Оливье": как приготовить достойную альтернативу классическому салату
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Салат с яйцом и мясом съедят первым
Этот салат можно смело готовить на замену обычному "Оливье". В нем соединены практически те же ингредиенты, но в другом исполнении. Благодаря свежим огурцам, зеленому луку и яичным блинам салат получается нежным, ярким и очень аппетитным.
Рецептом поделились на YouTube-канаде "Готувати може кожен".
Ингредиенты:
- Яйца вареные – 3 шт.;
- Мясо вареное — 200-300 г;
- Огурцы свежие – 1-2 шт.;
- Лук зеленый – по своему вкусу;
- Сыр твердый – 80 г;
- Кукуруза консервированная – 1 банка;
- Майонез – для заправки;
- Соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с щепоткой соли и пожарьте тонкие блины на сковороде, смазанной маслом один раз. Охлажденные яичные блины скрутите в рулетики и нарежьте тонкой соломкой.
2. Вареное мясо и огурцы нарежьте соломкой. Также нарежьте зеленый лук.
3. Твердый сыр натрите на крупной терке.
4. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу.
5. Сверху выложите нарезанные яичные блины, заправьте салат майонезом, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.