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Ніжні кабачки в сметанно-часниковому соусі: рецепт швидкої та дуже смачної страви

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ці кабачки неймовірно смачні
Ці кабачки неймовірно смачні. Фото noviydoctor.com

Готується легко й швидко

Кабачки в сметанному соусі належать до тих страв, які можна приготувати швидко, без зайвого клопоту і з мінімального набору продуктів. Вони виходять ніжними, ароматними й дуже апетитними. Особливо добре готувати їх у сезон, коли кабачки молоді й соковиті. Такий рецепт стане в пригоді, коли хочеться чогось простого, але смачного — як гарнір або легка вечеря.

Рецептом поділились "Добрі новини".

Інгредієнти (на 3-4 порції):

  • 2-3 середніх кабачки;
  • 180-200 г сметани;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 1-2 столові ложки рослинної олії;
  • сіль – на смак;
  • мелений чорний перець – за бажанням;
  • свіжий кріп або інша зелень – для подачі.

Як приготувати кабачки у вершковому соусі

  1. Кабачки наріжте кружальцями або півкільцями товщиною приблизно 0,7 см.
  2. Розігрійте сковорідку з олією. Викладіть кабачки так, щоб вони не лежали один на одному. Обсмажте приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку до легкої золотавої скоринки. Готові шматочки перекладайте в миску.
  3. В окремому посуді змішайте сметану з подрібненим часником. Додайте сіль і трохи перцю, ретельно перемішайте. За бажанням можна додати трохи сушених трав.
  4. Всі обсмажені кабачки перекладіть назад у сковорідку або каструлю з товстим дном. Зверху залийте сметанним соусом. Перемішайте, щоб шматочки рівномірно вкрилися соусом.
  5. Накрийте кришкою й готуйте на слабкому вогні приблизно 7 хвилин.

Готову страву посипте подрібненим кропом або іншою зеленню. Подавайте кабачки теплими як гарнір або самостійну страву.

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#Кабачки #Рецепти