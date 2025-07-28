Ніжні кабачки в сметанно-часниковому соусі: рецепт швидкої та дуже смачної страви
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Готується легко й швидко
Кабачки в сметанному соусі належать до тих страв, які можна приготувати швидко, без зайвого клопоту і з мінімального набору продуктів. Вони виходять ніжними, ароматними й дуже апетитними. Особливо добре готувати їх у сезон, коли кабачки молоді й соковиті. Такий рецепт стане в пригоді, коли хочеться чогось простого, але смачного — як гарнір або легка вечеря.
Рецептом поділились "Добрі новини".
Інгредієнти (на 3-4 порції):
- 2-3 середніх кабачки;
- 180-200 г сметани;
- 2-3 зубчики часнику;
- 1-2 столові ложки рослинної олії;
- сіль – на смак;
- мелений чорний перець – за бажанням;
- свіжий кріп або інша зелень – для подачі.
Як приготувати кабачки у вершковому соусі
- Кабачки наріжте кружальцями або півкільцями товщиною приблизно 0,7 см.
- Розігрійте сковорідку з олією. Викладіть кабачки так, щоб вони не лежали один на одному. Обсмажте приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку до легкої золотавої скоринки. Готові шматочки перекладайте в миску.
- В окремому посуді змішайте сметану з подрібненим часником. Додайте сіль і трохи перцю, ретельно перемішайте. За бажанням можна додати трохи сушених трав.
- Всі обсмажені кабачки перекладіть назад у сковорідку або каструлю з товстим дном. Зверху залийте сметанним соусом. Перемішайте, щоб шматочки рівномірно вкрилися соусом.
- Накрийте кришкою й готуйте на слабкому вогні приблизно 7 хвилин.
Готову страву посипте подрібненим кропом або іншою зеленню. Подавайте кабачки теплими як гарнір або самостійну страву.