Ніжні кабачки в сметанно-часниковому соусі: рецепт швидкої та дуже смачної страви

Готується легко й швидко

Кабачки в сметанному соусі належать до тих страв, які можна приготувати швидко, без зайвого клопоту і з мінімального набору продуктів. Вони виходять ніжними, ароматними й дуже апетитними. Особливо добре готувати їх у сезон, коли кабачки молоді й соковиті. Такий рецепт стане в пригоді, коли хочеться чогось простого, але смачного — як гарнір або легка вечеря.

Рецептом поділились "Добрі новини".

Інгредієнти (на 3-4 порції):

2-3 середніх кабачки;

180-200 г сметани;

2-3 зубчики часнику;

1-2 столові ложки рослинної олії;

сіль – на смак;

мелений чорний перець – за бажанням;

свіжий кріп або інша зелень – для подачі.

Як приготувати кабачки у вершковому соусі

Кабачки наріжте кружальцями або півкільцями товщиною приблизно 0,7 см. Розігрійте сковорідку з олією. Викладіть кабачки так, щоб вони не лежали один на одному. Обсмажте приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку до легкої золотавої скоринки. Готові шматочки перекладайте в миску. В окремому посуді змішайте сметану з подрібненим часником. Додайте сіль і трохи перцю, ретельно перемішайте. За бажанням можна додати трохи сушених трав. Всі обсмажені кабачки перекладіть назад у сковорідку або каструлю з товстим дном. Зверху залийте сметанним соусом. Перемішайте, щоб шматочки рівномірно вкрилися соусом. Накрийте кришкою й готуйте на слабкому вогні приблизно 7 хвилин.

Готову страву посипте подрібненим кропом або іншою зеленню. Подавайте кабачки теплими як гарнір або самостійну страву.