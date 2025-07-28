Нежные кабачки в сметанно-чесночном соусе: рецепт быстрого и вкусного блюда
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Готовится очень просто и быстро
Кабачки в сметанном соусе относятся к тем блюдам, которые можно приготовить быстро, без лишних хлопот и из минимального набора продуктов. Они получаются нежными, ароматными и очень аппетитными. Особенно хорошо готовить их в сезон, когда кабачки молодые и сочные. Такой рецепт пригодится, когда хочется чего-то простого, но вкусного — как гарнир или легкий ужин.
Рецептом поделились "Добі новини".
Ингредиенты (на 3-4 порции):
- 2-3 средних кабачка;
- 180-200 г сметаны;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1-2 столовых ложки растительного масла;
- соль – по вкусу;
- молотый черный перец – по желанию;
- свежий укроп или другая зелень – для подачи.
Как приготовить кабачки в сливочном соусе
- Кабачки нарежьте кружочками или полукольцами толщиной примерно 0,7 см.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кабачки так, чтобы они не лежали друг на друге. Обжарьте примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Готовые кусочки перекладывайте в миску.
- В отдельной посуде смешайте сметану с измельченным чесноком. Добавьте соль и немного перца, тщательно перемешайте. По желанию можно добавить немного сушеных трав.
- Все обжаренные кабачки переложите обратно в сковороду или кастрюлю с толстым дном. Сверху залейте сметанным соусом. Перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись соусом.
- Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 7 минут.
Готовое блюдо посыпьте измельченным укропом или другой зеленью. Подавайте кабачки теплыми в качестве гарнира или самостоятельного блюда.