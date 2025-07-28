Нежные кабачки в сметанно-чесночном соусе: рецепт быстрого и вкусного блюда

Готовится очень просто и быстро

Кабачки в сметанном соусе относятся к тем блюдам, которые можно приготовить быстро, без лишних хлопот и из минимального набора продуктов. Они получаются нежными, ароматными и очень аппетитными. Особенно хорошо готовить их в сезон, когда кабачки молодые и сочные. Такой рецепт пригодится, когда хочется чего-то простого, но вкусного — как гарнир или легкий ужин.

Рецептом поделились "Добі новини".

Ингредиенты (на 3-4 порции):

2-3 средних кабачка;

180-200 г сметаны;

2-3 зубчика чеснока;

1-2 столовых ложки растительного масла;

соль – по вкусу;

молотый черный перец – по желанию;

свежий укроп или другая зелень – для подачи.

Как приготовить кабачки в сливочном соусе

Кабачки нарежьте кружочками или полукольцами толщиной примерно 0,7 см. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кабачки так, чтобы они не лежали друг на друге. Обжарьте примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Готовые кусочки перекладывайте в миску. В отдельной посуде смешайте сметану с измельченным чесноком. Добавьте соль и немного перца, тщательно перемешайте. По желанию можно добавить немного сушеных трав. Все обжаренные кабачки переложите обратно в сковороду или кастрюлю с толстым дном. Сверху залейте сметанным соусом. Перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись соусом. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 7 минут.

Готовое блюдо посыпьте измельченным укропом или другой зеленью. Подавайте кабачки теплыми в качестве гарнира или самостоятельного блюда.