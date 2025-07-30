В кав'ярню більше не ходитимете: як приготувати вдома надсмачний айс-лате (відео)

Задоволення у кожному ковтку

Айс-лате — це освіжаючий холодний кавовий напій на основі еспресо та охолодженого молока з льодом. Його можна легко приготувати вдома, не виходячи до кав’ярні, і насолоджуватися смаком улюбленої кави в будь-який час.

Навіть без краплі води вдома можна зробити справжній кавовий шедевр. Але сьогодні ми пропонуємо простий рецепт айс-лате, який здивує вас своєю легкістю та смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cavolub".

Як приготувати айс-лате

Інгредієнти:

молоко – 100-140 мл;

еспресо – 30-50 мл;

сироп – 10 мл;

лід – 120 г;

Спосіб приготування: