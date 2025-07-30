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В кав'ярню більше не ходитимете: як приготувати вдома надсмачний айс-лате (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Збадьорить і вгамує спрагу
Збадьорить і вгамує спрагу. Фото instagram.com

Задоволення у кожному ковтку

Айс-лате — це освіжаючий холодний кавовий напій на основі еспресо та охолодженого молока з льодом. Його можна легко приготувати вдома, не виходячи до кав’ярні, і насолоджуватися смаком улюбленої кави в будь-який час.

Навіть без краплі води вдома можна зробити справжній кавовий шедевр. Але сьогодні ми пропонуємо простий рецепт айс-лате, який здивує вас своєю легкістю та смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cavolub".

Як приготувати айс-лате

Інгредієнти:

  • молоко – 100-140 мл;
  • еспресо – 30-50 мл;
  • сироп – 10 мл;
  • лід – 120 г;

Спосіб приготування:

  1. Заварити еспресо 30-50 мл. За бажанням додати сироп 10 мл.
  2. Покласти кубики льоду у келих.
  3. Налити холодне молоко 100-140 мл зверху на лід.
  4. Обережно влити еспресо з сиропом зверху.
  5. Перемішати за бажанням.
  6. Подавати одразу.
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#Кава #Айс-кава #Готуємо вдома