В кав'ярню більше не ходитимете: як приготувати вдома надсмачний айс-лате (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Задоволення у кожному ковтку
Айс-лате — це освіжаючий холодний кавовий напій на основі еспресо та охолодженого молока з льодом. Його можна легко приготувати вдома, не виходячи до кав’ярні, і насолоджуватися смаком улюбленої кави в будь-який час.
Навіть без краплі води вдома можна зробити справжній кавовий шедевр. Але сьогодні ми пропонуємо простий рецепт айс-лате, який здивує вас своєю легкістю та смаком. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cavolub".
Як приготувати айс-лате
Інгредієнти:
- молоко – 100-140 мл;
- еспресо – 30-50 мл;
- сироп – 10 мл;
- лід – 120 г;
Спосіб приготування:
- Заварити еспресо 30-50 мл. За бажанням додати сироп 10 мл.
- Покласти кубики льоду у келих.
- Налити холодне молоко 100-140 мл зверху на лід.
- Обережно влити еспресо з сиропом зверху.
- Перемішати за бажанням.
- Подавати одразу.