В кафе больше ходить не будете: как приготовить дома сверхвкусный айс-лате (видео)

Удовольствие в каждом глотке

Айс-лате – это освежающий холодный кофейный напиток на основе эспрессо и охлажденного молока со льдом. Его можно легко приготовить дома, не выходя в кафе, и наслаждаться вкусом любимого кофе в любое время.

Даже без капли воды на дому можно сделать настоящий кофейный шедевр. Но сегодня мы предлагаем простой рецепт айс-лате, который удивит вас легкостью и вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cavolub".

Как приготовить айс-лате

Ингредиенты:

молоко – 100-140 мл;

эспрессо – 30-50 мл;

сироп – 10 мл;

лед – 120 г;

Способ приготовления: