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В кафе больше ходить не будете: как приготовить дома сверхвкусный айс-лате (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Взбодрит и утолит жажду
Взбодрит и утолит жажду. Фото instagram.com

Удовольствие в каждом глотке

Айс-лате – это освежающий холодный кофейный напиток на основе эспрессо и охлажденного молока со льдом. Его можно легко приготовить дома, не выходя в кафе, и наслаждаться вкусом любимого кофе в любое время.

Даже без капли воды на дому можно сделать настоящий кофейный шедевр. Но сегодня мы предлагаем простой рецепт айс-лате, который удивит вас легкостью и вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cavolub".

Как приготовить айс-лате

Ингредиенты:

  • молоко – 100-140 мл;
  • эспрессо – 30-50 мл;
  • сироп – 10 мл;
  • лед – 120 г;

Способ приготовления:

  1. Заварить эспрессо 30-50 мл. При желании добавить сироп 10 мл.
  2. Положить кубики льда в бокал.
  3. Налить холодное молоко 100–140 мл сверху на лед.
  4. Осторожно влить эспрессо с сиропом сверху.
  5. Перемешать по желанию.
  6. Подавать сразу.
Теги:
#Кофе #Айс-кофе #Готовим дома