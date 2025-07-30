В кафе больше ходить не будете: как приготовить дома сверхвкусный айс-лате (видео)
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Удовольствие в каждом глотке
Айс-лате – это освежающий холодный кофейный напиток на основе эспрессо и охлажденного молока со льдом. Его можно легко приготовить дома, не выходя в кафе, и наслаждаться вкусом любимого кофе в любое время.
Даже без капли воды на дому можно сделать настоящий кофейный шедевр. Но сегодня мы предлагаем простой рецепт айс-лате, который удивит вас легкостью и вкусом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cavolub".
Как приготовить айс-лате
Ингредиенты:
- молоко – 100-140 мл;
- эспрессо – 30-50 мл;
- сироп – 10 мл;
- лед – 120 г;
Способ приготовления:
- Заварить эспрессо 30-50 мл. При желании добавить сироп 10 мл.
- Положить кубики льда в бокал.
- Налить холодное молоко 100–140 мл сверху на лед.
- Осторожно влить эспрессо с сиропом сверху.
- Перемешать по желанию.
- Подавать сразу.