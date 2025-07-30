Випікати не доведеться: як приготувати неймовірний чизкейк з нектаринами (відео)
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Надзвичайно ніжний, просто тане в роті
Кисломолочний сир — універсальний продукт, який часто використовують у домашній кулінарії. З нього готують безліч страв: від традиційних сирників у смачній заливці до запіканок, кремів та десертів.
Особливо вдало він поєднується з фруктами, додаючи стравам ніжності та природної солодкості. Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати ніжний чизкейк із нектаринами — соковитий, літній і дуже апетитний десерт. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати чизкейк з нектаринами
Інгредієнти:
- печиво – 400 г;
- масло вершкове – 200 г;
- вершки 33% – 250 мл;
- крем-сир – 550 г;
- желатин – 25 г;
- вода – 100 мл;
- персики або нектарини – 500 г;
- цукрова пудра – 150 г;
- полуничне желе – 1 пакетик.
Спосіб приготування:
- Подрібнити печиво в крихту та з’єднати з розтопленим вершковим маслом.
- Викласти масу у форму, застелену пергаментом, і сформувати щільне дно.
- Поставити основу в холодильник на 20 хвилин для застигання.
- Залити желатин холодною водою, дати набрякнути, потім розтопити.
- З’єднати крем-сир, вершки, цукрову пудру та розтоплений желатин, збити міксером до однорідності.
- Вилити масу у форму, охолодити до загустіння, потім викласти фрукти та залити підготовленим желе.
- Залишити чизкейк у холодильнику на 4–5 годин до повного застигання.