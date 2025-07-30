Випікати не доведеться: як приготувати неймовірний чизкейк з нектаринами (відео)

Надзвичайно ніжний, просто тане в роті

Кисломолочний сир — універсальний продукт, який часто використовують у домашній кулінарії. З нього готують безліч страв: від традиційних сирників у смачній заливці до запіканок, кремів та десертів.

Особливо вдало він поєднується з фруктами, додаючи стравам ніжності та природної солодкості. Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати ніжний чизкейк із нектаринами — соковитий, літній і дуже апетитний десерт. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати чизкейк з нектаринами

Інгредієнти:

печиво – 400 г;

масло вершкове – 200 г;

вершки 33% – 250 мл;

крем-сир – 550 г;

желатин – 25 г;

вода – 100 мл;

персики або нектарини – 500 г;

цукрова пудра – 150 г;

полуничне желе – 1 пакетик.

Спосіб приготування: