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Випікати не доведеться: як приготувати неймовірний чизкейк з нектаринами (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Не потребує багато часу
Не потребує багато часу. Фото instagram.com

Надзвичайно ніжний, просто тане в роті

Кисломолочний сир — універсальний продукт, який часто використовують у домашній кулінарії. З нього готують безліч страв: від традиційних сирників у смачній заливці до запіканок, кремів та десертів.

Особливо вдало він поєднується з фруктами, додаючи стравам ніжності та природної солодкості. Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати ніжний чизкейк із нектаринами — соковитий, літній і дуже апетитний десерт. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати чизкейк з нектаринами

Інгредієнти:

  • печиво – 400 г;
  • масло вершкове – 200 г;
  • вершки 33% – 250 мл;
  • крем-сир – 550 г;
  • желатин – 25 г;
  • вода – 100 мл;
  • персики або нектарини – 500 г;
  • цукрова пудра – 150 г;
  • полуничне желе – 1 пакетик.

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити печиво в крихту та з’єднати з розтопленим вершковим маслом.
  2. Викласти масу у форму, застелену пергаментом, і сформувати щільне дно.
  3. Поставити основу в холодильник на 20 хвилин для застигання.
  4. Залити желатин холодною водою, дати набрякнути, потім розтопити.
  5. З’єднати крем-сир, вершки, цукрову пудру та розтоплений желатин, збити міксером до однорідності.
  6. Вилити масу у форму, охолодити до загустіння, потім викласти фрукти та залити підготовленим желе.
  7. Залишити чизкейк у холодильнику на 4–5 годин до повного застигання.
Теги:
#Нектарин #Чізкейк #Готуємо вдома