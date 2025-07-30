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Выпекать не придется: как приготовить невероятный чизкейк с нектаринами (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Не требует много времени
Не требует много времени. Фото instagram.com

Чрезвычайно нежный, просто тающий во рту

Творог – универсальный продукт, часто используемый в домашней кулинарии. Из него готовят множество блюд: от традиционных сырников во вкусной заливке до запеканок, кремов и десертов.

Особенно удачно он сочетается с фруктами, придавая блюдам нежность и природную сладость. Сегодня же мы предлагаем приготовить нежный чизкейк с нектаринами – сочный, летний и очень аппетитный десерт. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить чизкейк с нектаринами

Ингредиенты:

  • печенье – 400 г;
  • масло сливочное – 200 г;
  • сливки 33% – 250 мл;
  • крем-сыр – 550 г;
  • желатин – 25 г;
  • вода – 100 мл;
  • персики или нектарины – 500 г;
  • сахарная пудра – 150 г;
  • клубничное желе – 1 пакетик.

Способ приготовления:

  1. Размельчить печенье в крошку и соединить с растопленным сливочным маслом.
  2. Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, и сформировать плотное дно.
  3. Поставить основание в холодильник на 20 минут для застывания.
  4. Залить желатин холодной водой, дать разбухнуть, затем растопить.
  5. Соединить крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин, взбить до однородности миксером.
  6. Вылить массу в форму, охладить до загустения, затем выложить фрукты и залить подготовленным желе.
  7. Оставить чизкейк в холодильнике на 4–5 часов до полного застывания.
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#Нектарин #Чизкейк #Готовим дома