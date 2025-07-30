Выпекать не придется: как приготовить невероятный чизкейк с нектаринами (видео)

Чрезвычайно нежный, просто тающий во рту

Творог – универсальный продукт, часто используемый в домашней кулинарии. Из него готовят множество блюд: от традиционных сырников во вкусной заливке до запеканок, кремов и десертов.

Особенно удачно он сочетается с фруктами, придавая блюдам нежность и природную сладость. Сегодня же мы предлагаем приготовить нежный чизкейк с нектаринами – сочный, летний и очень аппетитный десерт. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить чизкейк с нектаринами

Ингредиенты:

печенье – 400 г;

масло сливочное – 200 г;

сливки 33% – 250 мл;

крем-сыр – 550 г;

желатин – 25 г;

вода – 100 мл;

персики или нектарины – 500 г;

сахарная пудра – 150 г;

клубничное желе – 1 пакетик.

Способ приготовления: