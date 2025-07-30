Выпекать не придется: как приготовить невероятный чизкейк с нектаринами (видео)
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Чрезвычайно нежный, просто тающий во рту
Творог – универсальный продукт, часто используемый в домашней кулинарии. Из него готовят множество блюд: от традиционных сырников во вкусной заливке до запеканок, кремов и десертов.
Особенно удачно он сочетается с фруктами, придавая блюдам нежность и природную сладость. Сегодня же мы предлагаем приготовить нежный чизкейк с нектаринами – сочный, летний и очень аппетитный десерт. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить чизкейк с нектаринами
Ингредиенты:
- печенье – 400 г;
- масло сливочное – 200 г;
- сливки 33% – 250 мл;
- крем-сыр – 550 г;
- желатин – 25 г;
- вода – 100 мл;
- персики или нектарины – 500 г;
- сахарная пудра – 150 г;
- клубничное желе – 1 пакетик.
Способ приготовления:
- Размельчить печенье в крошку и соединить с растопленным сливочным маслом.
- Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, и сформировать плотное дно.
- Поставить основание в холодильник на 20 минут для застывания.
- Залить желатин холодной водой, дать разбухнуть, затем растопить.
- Соединить крем-сыр, сливки, сахарную пудру и растопленный желатин, взбить до однородности миксером.
- Вылить массу в форму, охладить до загустения, затем выложить фрукты и залить подготовленным желе.
- Оставить чизкейк в холодильнике на 4–5 часов до полного застывания.