З цим маринадом будь-які овочі засмакують: у чому їх витримати (відео)

Один із найкращих і швидких гарнірів для шашлику, ковбасок або просто до м'яса

Овочі — це не лише гарнір, а й повноцінна страва, якщо правильно їх приготувати. Їх запікають у рукаві, тушкують, смажать на сковорідці або готують на пару.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один неймовірно смачний варіант — овочі гриль, зроблені у духовці. Завдяки простому, але ароматному маринаду вони набувають насиченого смаку й апетитної скоринки, як з літнього пікніка. А головне — готуються швидко і не потребують спеціального обладнання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати овочі гриль у маринаді

Інгредієнти:

помідори – 300 г;

печериці – 250 г;

болгарський перець – 250 г;

кабачок – 350 г;

цибуля – 80 г;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

італійські трави – за смаком;

копчена паприка – за смаком;

лимонна заправка або лимонний сік – 1 ч. л;

соєвий соус – 50 мл;

олія – 30 мл.

Спосіб приготування: