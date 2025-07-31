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З цим маринадом будь-які овочі засмакують: у чому їх витримати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковиті, пряні, фантастично смачні та ароматні
Соковиті, пряні, фантастично смачні та ароматні. Фото instagram.com

Один із найкращих і швидких гарнірів для шашлику, ковбасок або просто до м'яса

Овочі — це не лише гарнір, а й повноцінна страва, якщо правильно їх приготувати. Їх запікають у рукаві, тушкують, смажать на сковорідці або готують на пару.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один неймовірно смачний варіант — овочі гриль, зроблені у духовці. Завдяки простому, але ароматному маринаду вони набувають насиченого смаку й апетитної скоринки, як з літнього пікніка. А головне — готуються швидко і не потребують спеціального обладнання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати овочі гриль у маринаді

Інгредієнти:

  • помідори – 300 г;
  • печериці – 250 г;
  • болгарський перець – 250 г;
  • кабачок – 350 г;
  • цибуля – 80 г;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком;
  • італійські трави – за смаком;
  • копчена паприка – за смаком;
  • лимонна заправка або лимонний сік – 1 ч. л;
  • соєвий соус – 50 мл;
  • олія – 30 мл.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати овочі великими шматками й перекласти в глибоку миску.
  2. Змішати всі інгредієнти для маринаду, залити ним овочі та перемішати.
  3. Залишити овочі маринуватись на 30 хвилин.
  4. Замочити дерев’яні шпажки у воді на пів години.
  5. Нанизати овочі на шпажки в довільному порядку та викласти на форму для запікання.
  6. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці 45–50 хвилин, періодично змащуючи маринадом.
Теги:
#Овочі #Гриль #Маринад #Готуємо вдома