З цим маринадом будь-які овочі засмакують: у чому їх витримати (відео)
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Один із найкращих і швидких гарнірів для шашлику, ковбасок або просто до м'яса
Овочі — це не лише гарнір, а й повноцінна страва, якщо правильно їх приготувати. Їх запікають у рукаві, тушкують, смажать на сковорідці або готують на пару.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один неймовірно смачний варіант — овочі гриль, зроблені у духовці. Завдяки простому, але ароматному маринаду вони набувають насиченого смаку й апетитної скоринки, як з літнього пікніка. А головне — готуються швидко і не потребують спеціального обладнання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".
Як приготувати овочі гриль у маринаді
Інгредієнти:
- помідори – 300 г;
- печериці – 250 г;
- болгарський перець – 250 г;
- кабачок – 350 г;
- цибуля – 80 г;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
- італійські трави – за смаком;
- копчена паприка – за смаком;
- лимонна заправка або лимонний сік – 1 ч. л;
- соєвий соус – 50 мл;
- олія – 30 мл.
Спосіб приготування:
- Нарізати овочі великими шматками й перекласти в глибоку миску.
- Змішати всі інгредієнти для маринаду, залити ним овочі та перемішати.
- Залишити овочі маринуватись на 30 хвилин.
- Замочити дерев’яні шпажки у воді на пів години.
- Нанизати овочі на шпажки в довільному порядку та викласти на форму для запікання.
- Запікати в розігрітій до 180 °C духовці 45–50 хвилин, періодично змащуючи маринадом.