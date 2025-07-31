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С этим маринадом любые овощи получатся вкусными: в чем их выдержать (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочные, пряные, фантастически вкусные и ароматные
Сочные, пряные, фантастически вкусные и ароматные. Фото instagram.com

Один из самых лучших и быстрых гарниров для шашлыка, колбасок или просто к мясу

Овощи – это не только гарнир, но и полноценное блюдо, если правильно их приготовить. Их запекают в рукаве, тушат, жарят на сковороде или готовят на пару.

Но сегодня мы предлагаем еще один невероятно вкусный вариант – овощи гриль, сделанные в духовке. Благодаря простому, но ароматному маринаду они приобретают насыщенный вкус и аппетитную корку, как из летнего пикника. А главное — готовятся быстро и не нуждаются в специальном оборудовании. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить овощи гриль в маринаде

Ингредиенты:

  • помидоры – 300 г;
  • шампиньоны – 250 г;
  • болгарский перец – 250 г;
  • кабачок – 350 г;
  • лук – 80 г;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • итальянские травы – по вкусу;
  • копченая паприка – по вкусу;
  • лимонная заправка или лимонный сок – 1 час. л;
  • соевый соус – 50 мл;
  • масло – 30 мл.

Способ приготовления:

  1. Нарезать крупными кусками овощи и переложить в глубокую миску.
  2. Смешать все ингредиенты маринада, залить им овощи и перемешать.
  3. Оставить овощи мариноваться на 30 минут.
  4. Замочить деревянные шпажки в воде на пол часа.
  5. Нанизать овощи на шпажки в произвольном порядке и выложить на форму для запекания.
  6. Запекать в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут, периодически смазывая маринадом.
Теги:
#Овощи #Гриль #Маринад #Готовим дома