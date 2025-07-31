С этим маринадом любые овощи получатся вкусными: в чем их выдержать (видео)
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Один из самых лучших и быстрых гарниров для шашлыка, колбасок или просто к мясу
Овощи – это не только гарнир, но и полноценное блюдо, если правильно их приготовить. Их запекают в рукаве, тушат, жарят на сковороде или готовят на пару.
Но сегодня мы предлагаем еще один невероятно вкусный вариант – овощи гриль, сделанные в духовке. Благодаря простому, но ароматному маринаду они приобретают насыщенный вкус и аппетитную корку, как из летнего пикника. А главное — готовятся быстро и не нуждаются в специальном оборудовании. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить овощи гриль в маринаде
Ингредиенты:
- помидоры – 300 г;
- шампиньоны – 250 г;
- болгарский перец – 250 г;
- кабачок – 350 г;
- лук – 80 г;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- итальянские травы – по вкусу;
- копченая паприка – по вкусу;
- лимонная заправка или лимонный сок – 1 час. л;
- соевый соус – 50 мл;
- масло – 30 мл.
Способ приготовления:
- Нарезать крупными кусками овощи и переложить в глубокую миску.
- Смешать все ингредиенты маринада, залить им овощи и перемешать.
- Оставить овощи мариноваться на 30 минут.
- Замочить деревянные шпажки в воде на пол часа.
- Нанизать овощи на шпажки в произвольном порядке и выложить на форму для запекания.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут, периодически смазывая маринадом.