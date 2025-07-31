С этим маринадом любые овощи получатся вкусными: в чем их выдержать (видео)

Один из самых лучших и быстрых гарниров для шашлыка, колбасок или просто к мясу

Овощи – это не только гарнир, но и полноценное блюдо, если правильно их приготовить. Их запекают в рукаве, тушат, жарят на сковороде или готовят на пару.

Но сегодня мы предлагаем еще один невероятно вкусный вариант – овощи гриль, сделанные в духовке. Благодаря простому, но ароматному маринаду они приобретают насыщенный вкус и аппетитную корку, как из летнего пикника. А главное — готовятся быстро и не нуждаются в специальном оборудовании. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить овощи гриль в маринаде

Ингредиенты:

помидоры – 300 г;

шампиньоны – 250 г;

болгарский перец – 250 г;

кабачок – 350 г;

лук – 80 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

итальянские травы – по вкусу;

копченая паприка – по вкусу;

лимонная заправка или лимонный сок – 1 час. л;

соевый соус – 50 мл;

масло – 30 мл.

Способ приготовления: