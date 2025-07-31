Салат з помідорів з медово-часниковою заливкою: гості проситимуть у вас його рецепт

Простий салат з неперевершеним смаком

Цей салат із помідорів — справжня. Для його приготування потрібні прості продукти. А основного смаку страві надає медово-часникова заливка з прянощами, яка робить звичайні овочі справжнім делікатесом. За цим рецептом салат з помідорів та цибулі виходить соковитим, з приємною гостротою, кислинкою та одночасно з солодкими нотами.

Ця страва смакуватиме як доповнення до м'яса, запеченої риби, картоплі чи плову.

Рецептом салату поділились на YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Інгредієнти:

Помідор 4 шт.

Цибуля 3 шт.

Мед 2 ст.л.

Винний оцет 2 ст.л.

Сіль 2 ч.л.

Суміш пряних трав 1 ч.л.

Чорний мелений перець 0,5 ч.л

Червоний перець 2 г

Часник 5 зуб.

Олія 2 ст.л.

Як приготувати салат з помідорів та цибулі

1. Кожен помідор розрізаємо навпіл, а потім нарізаємо півкільцями товщиною приблизно 4 міліметри.

2. Цибулю також нарізаємо півкільцями.

3. Готуємо заливку. До розтопленого меду додаємо винний оцет, сіль, сушені пряні трави, чорний мелений перець, червоний перець (за бажанням). Пропускаємо через прес часник та все добре перемішуємо.

Пікантна заправка для салату з помідорів

4. В салатник викладаємо шар помідорів, посипаємо цибулею. Повторюємо, поки не викладемо всі продукти.

Ідеальний салат з помідорів

5. Заливаємо овочі заправкою.

6. Накриваємо посуд с салатом кришкою і легким струшуванням перемішуємо, а потім відправляємо в холодильник на 2 години.

7. Коли помідори настояться, додаємо рослинну олію.

Салат можна їсти одразу після приготування, а можна залишити його в холодильнику настоятись. На наступний день він ще смачніше.