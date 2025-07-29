Навіть новачок закатає ідеально: простий рецепт консервованих помідорів

Дуже смачна страва на зиму

Помідори — універсальні овочі, з яких можна готувати смачні салати, додавати їх у пироги. А ще їх чудово зберігати на зиму — консервовані помідори завжди виручать, коли хочеться додати до столу щось з насиченим смаком.

Щоб заготовка вдалася, важливо правильно обрати помідори. Для консервації найкраще підходять міцні, цілі плоди приблизно однакового розміру. Вони не потріскаються при заливанні, добре прогріються і красиво виглядатимуть у банці.

Простим рецептом консервованих помідорів поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти

На одну трилітрову банку або на 1.5 літра води потрібно:

помідори — 1-2 кг

сіль — 40 г ( 3 ст.л )

цукор — 115 г ( 8 ст.л )

оцет — 35- 50г 9% ( 4 ст.л ) куштуйте

перець чорний горошком — 5 шт

гвоздика — 2 шт

лавровий лист — 1 шт

цибуля

перець салатний

Як приготувати консервовані помідори

1. Розкладіть у чисті банки перець (кількість за бажанням), цибулю (небагато, не крупно нарізану). Щільно, але обережно, щоб не лопнули, складіть помідори в банки, трамбуючи їх. Зверху додайте ще трохи цибулі.

2. Кришки обробіть окропом. Банки просто промийте, не стерилізуйте.

3. Закип'ятіть воду. Залийте в кожну банку трохи окропу, щоб прогріти банку і помідори. Залиште приблизно на одну хвилину. Потім долийте окропом банки повністю доверху. Залиште банки з окропом на 8-10 хвилин (час залежить від розміру помідорів: черрі — 5 хвилин, середні — 8 хвилин, крупні — 10 хвилин).

4. Підготуйте каструлю з приблизно 100-150 мл води. Злийте всю воду з банок у цю каструлю через ситечко (щоб не випали помідори або цибуля). Додайте в каструлю сіль (3 столові ложки без вершка на 3-літрову банку, або 40 г), цукор (7-9 столових ложок, або 8 ідеально), оцет (4 столові ложки на 3-літрову банку, або 35 г). Поставте маринад на вогонь і доведіть до кипіння. Щойно маринад закипів, обов'язково добре перемішайте, щоб сіль та цукор не осіли на дні.

5. Залийте гарячим маринадом банки повністю аж до самого краю. Закрутіть банки кришками. Переверніть кожну баночку. Накрийте банки щільно ковдрами (бажано двома) і залиште до наступного дня, щоб вони повністю охололи під ковдрами.