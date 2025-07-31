Чотири основних інгредієнти — і тісто готове: рецепт вдалої основи для піци (відео)

Готується просто і без проблем

Піца — це одна з найулюбленіших страв у світі, яку традиційно готують з тонкого тіста, ароматного соусу та улюбленої начинки. Її запікають до хрумкої скоринки, а подають гарячою — з тягучим сиром і насиченим смаком.

Варіацій цієї страви безліч: наприклад, піцу можна приготувати навіть по-грузинськи — з яйцем і сулугуні. Але сьогодні ми пропонуємо класичне тонке тісто для домашньої піци, яке стане ідеальною основою для будь-якого наповнення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".

Як приготувати тонке тісто для піци

вода тепла – 270 мл;

дріжджі сухі – 2 ч.л;

сіль – 1 ч.л;

олія – 1 ст.л;

борошно – 400 г.

Спосіб приготування: