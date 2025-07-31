Чотири основних інгредієнти — і тісто готове: рецепт вдалої основи для піци (відео)
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Готується просто і без проблем
Піца — це одна з найулюбленіших страв у світі, яку традиційно готують з тонкого тіста, ароматного соусу та улюбленої начинки. Її запікають до хрумкої скоринки, а подають гарячою — з тягучим сиром і насиченим смаком.
Варіацій цієї страви безліч: наприклад, піцу можна приготувати навіть по-грузинськи — з яйцем і сулугуні. Але сьогодні ми пропонуємо класичне тонке тісто для домашньої піци, яке стане ідеальною основою для будь-якого наповнення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".
Як приготувати тонке тісто для піци
- вода тепла – 270 мл;
- дріжджі сухі – 2 ч.л;
- сіль – 1 ч.л;
- олія – 1 ст.л;
- борошно – 400 г.
Спосіб приготування:
- Додати дріжджі у теплу воду і залишити на 10–15 хвилин без перемішування, щоб вони активувались.
- Додати сіль, олію та поступово всипати борошно.
- Вимісити тісто до однорідної, еластичної консистенції.
- Залишити тісто в теплому місці на 40 хвилин, щоб воно підросло.
- Обім'яти тісто та розділити на дві частини.
- Розкотити основу на манці, додати соус, начинку й випікати при 250°C близько 15 хвилин.