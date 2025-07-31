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Чотири основних інгредієнти — і тісто готове: рецепт вдалої основи для піци (відео)

Автор
Марія Швець
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Найсмачніша проста страва для всієї родини на вечерю та перекус
Найсмачніша проста страва для всієї родини на вечерю та перекус. Фото instagram.com

Готується просто і без проблем

Піца — це одна з найулюбленіших страв у світі, яку традиційно готують з тонкого тіста, ароматного соусу та улюбленої начинки. Її запікають до хрумкої скоринки, а подають гарячою — з тягучим сиром і насиченим смаком.

Варіацій цієї страви безліч: наприклад, піцу можна приготувати навіть по-грузинськи — з яйцем і сулугуні. Але сьогодні ми пропонуємо класичне тонке тісто для домашньої піци, яке стане ідеальною основою для будь-якого наповнення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "danilchenko_77".

Як приготувати тонке тісто для піци

  • вода тепла – 270 мл;
  • дріжджі сухі – 2 ч.л;
  • сіль – 1 ч.л;
  • олія – 1 ст.л;
  • борошно – 400 г.

Спосіб приготування:

  1. Додати дріжджі у теплу воду і залишити на 10–15 хвилин без перемішування, щоб вони активувались.
  2. Додати сіль, олію та поступово всипати борошно.
  3. Вимісити тісто до однорідної, еластичної консистенції.
  4. Залишити тісто в теплому місці на 40 хвилин, щоб воно підросло.
  5. Обім'яти тісто та розділити на дві частини.
  6. Розкотити основу на манці, додати соус, начинку й випікати при 250°C близько 15 хвилин.
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#Піца #Дріжджі #Готуємо вдома