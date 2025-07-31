Салат из помидоров с медово-чесночной заливкой: гости будут просить у вас его рецепт

Простой салат с непревзойденным вкусом

Этот салат из помидоров — настоящая находка. Для его приготовления нужны простые продукты. А основной вкус блюду придает медово-чесночная заливка с пряностями, которая делает обычные овощи настоящим деликатесом. По этому рецепту салат из помидоров и лука получается сочным, с приятной остротой, кислинкой и одновременно со сладкими нотами.

Это блюдо будет вкусным дополнением к мясу, запеченной рыбе, картофелю или плову.

Рецептом салата поделились на YouTube-канале "Карпатські шкварки".

Ингредиенты:

Помидоры 4 шт.

Лук 3 шт.

Мед 2 ст.л.

Винный уксус 2 ст.л.

Соль 2 ч.л.

Смесь пряных трав 1 ч.л.

Черный молотый перец 0,5 ч.л.

Красный перец 2 г.

Чеснок 5 зуб.

Масло 2 ст.л.

Как приготовить салат из помидоров и лука

1. Каждый помидор разрезаем пополам, а затем нарезаем полукольцами толщиной примерно 4 миллиметра.

2. Лук также нарезаем полукольцами.

3. Готовим заливку. К растопленному меду добавляем винный уксус, соль, пряные сушеные травы, черный молотый перец, красный перец (по желанию). Пропускаем через пресс чеснок и все хорошо перемешиваем.

Пикантная заправка для салата из помидоров

4. В салатник выкладываем слой помидоров, посыпаем луком. Повторяем, пока не выложим все продукты.

Идеальный салат из помидоров

5. Заливаем овощи заправкой.

6. Накрываем посуду с салатом крышкой и легким встряхиванием перемешиваем, а затем отправляем в холодильник на 2 часа.

7. Когда помидоры настоятся, добавляем растительное масло.

Салат можно есть сразу после приготовления, а можно оставить в холодильнике настояться. На следующий день он еще вкуснее.