Салат из помидоров с медово-чесночной заливкой: гости будут просить у вас его рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простой салат с непревзойденным вкусом
Этот салат из помидоров — настоящая находка. Для его приготовления нужны простые продукты. А основной вкус блюду придает медово-чесночная заливка с пряностями, которая делает обычные овощи настоящим деликатесом. По этому рецепту салат из помидоров и лука получается сочным, с приятной остротой, кислинкой и одновременно со сладкими нотами.
Это блюдо будет вкусным дополнением к мясу, запеченной рыбе, картофелю или плову.
Рецептом салата поделились на YouTube-канале "Карпатські шкварки".
Ингредиенты:
- Помидоры 4 шт.
- Лук 3 шт.
- Мед 2 ст.л.
- Винный уксус 2 ст.л.
- Соль 2 ч.л.
- Смесь пряных трав 1 ч.л.
- Черный молотый перец 0,5 ч.л.
- Красный перец 2 г.
- Чеснок 5 зуб.
- Масло 2 ст.л.
Как приготовить салат из помидоров и лука
1. Каждый помидор разрезаем пополам, а затем нарезаем полукольцами толщиной примерно 4 миллиметра.
2. Лук также нарезаем полукольцами.
3. Готовим заливку. К растопленному меду добавляем винный уксус, соль, пряные сушеные травы, черный молотый перец, красный перец (по желанию). Пропускаем через пресс чеснок и все хорошо перемешиваем.
4. В салатник выкладываем слой помидоров, посыпаем луком. Повторяем, пока не выложим все продукты.
5. Заливаем овощи заправкой.
6. Накрываем посуду с салатом крышкой и легким встряхиванием перемешиваем, а затем отправляем в холодильник на 2 часа.
7. Когда помидоры настоятся, добавляем растительное масло.
Салат можно есть сразу после приготовления, а можно оставить в холодильнике настояться. На следующий день он еще вкуснее.