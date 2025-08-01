Такий бісквіт вийде навіть у новачків: ідеальні пропорції пухкої випічки (відео)

Приготує навіть новачок

Бісквіт — це основа безлічі десертів: від тортів до рулетів. Рецептів його приготування існує безліч — із різною кількістю яєць, з розпушувачем або без, на водяній бані чи методом збивання "до піків".

Але сьогодні ми пропонуємо перевірений, простий і справді вдалий рецепт ідеального бісквіта, який вийде навіть у новачків. Тісто виходить легким, пухким і добре тримає форму. Ідеально для тих, хто хоче спекти домашній торт без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати ідеальний бісквіт

Інгредієнти:

яйце категорії с1 – 1 шт.;

цукор – 30 г;

борошно – 26 г;

крохмаль кукурудзяний або картопляний – 6 г.

🔹 для форми 18 см – 3–4 яйця;

🔹 для форми 20 см – 5–6 яєць;

🔹 пропорції збільшити відповідно до кількості яєць.

Спосіб приготування: