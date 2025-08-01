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Такий бісквіт вийде навіть у новачків: ідеальні пропорції пухкої випічки (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Пишний, повітряний, апетитний, із простих продуктів
Пишний, повітряний, апетитний, із простих продуктів. Фото instagram.com

Приготує навіть новачок

Бісквіт — це основа безлічі десертів: від тортів до рулетів. Рецептів його приготування існує безліч — із різною кількістю яєць, з розпушувачем або без, на водяній бані чи методом збивання "до піків".

Але сьогодні ми пропонуємо перевірений, простий і справді вдалий рецепт ідеального бісквіта, який вийде навіть у новачків. Тісто виходить легким, пухким і добре тримає форму. Ідеально для тих, хто хоче спекти домашній торт без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати ідеальний бісквіт

Інгредієнти:

  • яйце категорії с1 – 1 шт.;
  • цукор – 30 г;
  • борошно – 26 г;
  • крохмаль кукурудзяний або картопляний – 6 г.

🔹 для форми 18 см – 3–4 яйця;

🔹 для форми 20 см – 5–6 яєць;

🔹 пропорції збільшити відповідно до кількості яєць.

Спосіб приготування:

  1. Увімкнути духовку на 170 градусів у режимі верх-низ без обдуву.
  2. Збити яйця кімнатної температури з цукром протягом 20 хвилин до стійкої пишної піни.
  3. Змішати борошно з крохмалем та обережно ввести у збиті яйця в 3–4 підходи, перемішуючи лопаткою.
  4. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом або загорнуту у фольгу (не змащувати стінки).
  5. Випікати на середньому рівні духовки 40–45 хвилин до готовності.
  6. Готовий бісквіт перевернути на решітку, охолодити, загорнути у плівку та залишити в холодильнику мінімум на 8 годин.
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#Випічка #Бісквіт #Готуємо вдома