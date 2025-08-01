Такий бісквіт вийде навіть у новачків: ідеальні пропорції пухкої випічки (відео)
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Приготує навіть новачок
Бісквіт — це основа безлічі десертів: від тортів до рулетів. Рецептів його приготування існує безліч — із різною кількістю яєць, з розпушувачем або без, на водяній бані чи методом збивання "до піків".
Але сьогодні ми пропонуємо перевірений, простий і справді вдалий рецепт ідеального бісквіта, який вийде навіть у новачків. Тісто виходить легким, пухким і добре тримає форму. Ідеально для тих, хто хоче спекти домашній торт без зайвого клопоту. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати ідеальний бісквіт
Інгредієнти:
- яйце категорії с1 – 1 шт.;
- цукор – 30 г;
- борошно – 26 г;
- крохмаль кукурудзяний або картопляний – 6 г.
🔹 для форми 18 см – 3–4 яйця;
🔹 для форми 20 см – 5–6 яєць;
🔹 пропорції збільшити відповідно до кількості яєць.
Спосіб приготування:
- Увімкнути духовку на 170 градусів у режимі верх-низ без обдуву.
- Збити яйця кімнатної температури з цукром протягом 20 хвилин до стійкої пишної піни.
- Змішати борошно з крохмалем та обережно ввести у збиті яйця в 3–4 підходи, перемішуючи лопаткою.
- Вилити тісто у форму, застелену пергаментом або загорнуту у фольгу (не змащувати стінки).
- Випікати на середньому рівні духовки 40–45 хвилин до готовності.
- Готовий бісквіт перевернути на решітку, охолодити, загорнути у плівку та залишити в холодильнику мінімум на 8 годин.