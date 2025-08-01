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Такой бисквит получится даже у новичков: идеальные пропорции пышной выпечки (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Пышный, воздушный, аппетитный, из простых продуктов
Пышный, воздушный, аппетитный, из простых продуктов. Фото instagram.com

Приготовит даже новичок

Бисквит – это основа множества десертов: от тортов до рулетов. Рецептов его приготовления существует множество – с разным количеством яиц, с разрыхлителем или без, на водяной бане или методом взбивания "до пиков".

Но сегодня мы предлагаем проверенный, простой и поистине удачный рецепт идеального бисквита, который выйдет даже у новичков. Тесто выходит легким, рыхлым и хорошо держит форму. Идеально для тех, кто хочет испечь домашний торт без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить идеальный бисквит

Ингредиенты:

  • яйцо категории с1 – 1 шт.;
  • сахар – 30 г;
  • мука – 26 г;
  • крахмал кукурузный или картофельный – 6 г.

🔹 для формы 18 см – 3–4 яйца;

🔹 для формы 20 см – 5–6 яиц;

🔹 пропорции увеличить в соответствии с количеством яиц.

Способ приготовления:

  1. Включить духовку на 170 градусов в режиме верх-низ без обдува.
  2. Взбить яйца комнатной температуры с сахаром в течение 20 минут до пышной устойчивой пены.
  3. Смешать муку с крахмалом и осторожно ввести во взбитые яйца в 3–4 подхода, перемешивая лопаткой.
  4. Вылить тесто в форму, застеленную пергаментом или завернутую в фольгу (не смазывать стенки).
  5. Выпекать на среднем уровне духовки 40-45 минут до готовности.
  6. Готовый бисквит перевернуть на решетку, охладить, завернуть в пленку и оставить в холодильнике минимум на 8 часов.
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#Выпечка #Бисквит #Готовим дома