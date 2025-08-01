Такой бисквит получится даже у новичков: идеальные пропорции пышной выпечки (видео)

Приготовит даже новичок

Бисквит – это основа множества десертов: от тортов до рулетов. Рецептов его приготовления существует множество – с разным количеством яиц, с разрыхлителем или без, на водяной бане или методом взбивания "до пиков".

Но сегодня мы предлагаем проверенный, простой и поистине удачный рецепт идеального бисквита, который выйдет даже у новичков. Тесто выходит легким, рыхлым и хорошо держит форму. Идеально для тех, кто хочет испечь домашний торт без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить идеальный бисквит

Ингредиенты:

яйцо категории с1 – 1 шт.;

сахар – 30 г;

мука – 26 г;

крахмал кукурузный или картофельный – 6 г.

🔹 для формы 18 см – 3–4 яйца;

🔹 для формы 20 см – 5–6 яиц;

🔹 пропорции увеличить в соответствии с количеством яиц.

Способ приготовления: