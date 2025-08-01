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Помідори "під снігом": рецепт неймовірно смачної заготовки на зиму

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Мариновані помідори з часником
Мариновані помідори з часником. Фото скриншот Youtube

Смакують з будь-яким гарніром

Помідори "в снігу" — це не тільки смачна, але й дуже ефектна заготовка на зиму. Все через порцію часнику, який не тільки надає помідорам гостроти та аромату, але й нагадує снігову шапку.

Готуються такі мариновані помідори дуже просто, а в результаті виходять ароматними, пікантними та мають гарний вигляд у банках.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 3 банки (1 л):

  • Помідори 2 кг;
  • Часник 180 г;
  • Вода 1,5 л;
  • Оцет 9% 150 мл;
  • Сіль — 3 ст.л;
  • Цукор 6 ст.л.

Як приготувати мариновані помідори "під снігом"

  1. Помийте помідори та розкладете по банках.
  2. Залийте помідори в банках окропом до самого верху.
  3. Накрийте банки кришками та залиште на 20 хвилин.
  4. Злийте рідину з банок у каструлю. Додайте цукор та сіль, потім поставте на плиту.
  5. Коли цукор та сіль розчиняться, додайте оцет і доведіть маринад до кипіння.
  6. Тим часом очистіть і натріть часник на дрібній тертці. Розділіть його на три частини (з розрахунку на три банки).
  7. Розкладіть натертий часник по банках і залиште на 10 хвилин.
  8. Залийте банки гарячим, щойно закипілим маринадом.
  9. Герметично закрутіть банки кришками.
  10. Переверніть банки догори дном, добре укутайте і залиште маринуватися на два дні.
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