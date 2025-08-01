Помідори "під снігом": рецепт неймовірно смачної заготовки на зиму

Смакують з будь-яким гарніром

Помідори "в снігу" — це не тільки смачна, але й дуже ефектна заготовка на зиму. Все через порцію часнику, який не тільки надає помідорам гостроти та аромату, але й нагадує снігову шапку.

Готуються такі мариновані помідори дуже просто, а в результаті виходять ароматними, пікантними та мають гарний вигляд у банках.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 3 банки (1 л):

Помідори 2 кг;

Часник 180 г;

Вода 1,5 л;

Оцет 9% 150 мл;

Сіль — 3 ст.л;

Цукор 6 ст.л.

Як приготувати мариновані помідори "під снігом"