Помідори "під снігом": рецепт неймовірно смачної заготовки на зиму
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Смакують з будь-яким гарніром
Помідори "в снігу" — це не тільки смачна, але й дуже ефектна заготовка на зиму. Все через порцію часнику, який не тільки надає помідорам гостроти та аромату, але й нагадує снігову шапку.
Готуються такі мариновані помідори дуже просто, а в результаті виходять ароматними, пікантними та мають гарний вигляд у банках.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 3 банки (1 л):
- Помідори 2 кг;
- Часник 180 г;
- Вода 1,5 л;
- Оцет 9% 150 мл;
- Сіль — 3 ст.л;
- Цукор 6 ст.л.
Як приготувати мариновані помідори "під снігом"
- Помийте помідори та розкладете по банках.
- Залийте помідори в банках окропом до самого верху.
- Накрийте банки кришками та залиште на 20 хвилин.
- Злийте рідину з банок у каструлю. Додайте цукор та сіль, потім поставте на плиту.
- Коли цукор та сіль розчиняться, додайте оцет і доведіть маринад до кипіння.
- Тим часом очистіть і натріть часник на дрібній тертці. Розділіть його на три частини (з розрахунку на три банки).
- Розкладіть натертий часник по банках і залиште на 10 хвилин.
- Залийте банки гарячим, щойно закипілим маринадом.
- Герметично закрутіть банки кришками.
- Переверніть банки догори дном, добре укутайте і залиште маринуватися на два дні.