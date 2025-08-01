Помидоры "в снегу": рецепт вкуснейшей заготовки на зиму

Подходят к любому гарниру

Помидоры "в снегу" — это не только вкусная, но и очень эффектная заготовка на зиму. Все из-за порции чеснока, который не только придает помидорам остроту и аромат, но и напоминает снежную шапку.

Готовятся такие маринованные помидоры очень просто, а в результате получаются ароматными, пикантными и красиво выглядят в банках.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Лилия Цвит.

Ингредиенты на 3 банки (1 л):

Помидоры 2 кг;

Чеснок 180 г;

Вода 1,5 л;

Уксус 9% 150 мл;

Соль — 3 ст.л;

Сахар 6 ст.л

Как приготовить маринованные помидоры "под снегом"