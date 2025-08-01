Помидоры "в снегу": рецепт вкуснейшей заготовки на зиму
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Подходят к любому гарниру
Помидоры "в снегу" — это не только вкусная, но и очень эффектная заготовка на зиму. Все из-за порции чеснока, который не только придает помидорам остроту и аромат, но и напоминает снежную шапку.
Готовятся такие маринованные помидоры очень просто, а в результате получаются ароматными, пикантными и красиво выглядят в банках.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка Лилия Цвит.
Ингредиенты на 3 банки (1 л):
- Помидоры 2 кг;
- Чеснок 180 г;
- Вода 1,5 л;
- Уксус 9% 150 мл;
- Соль — 3 ст.л;
- Сахар 6 ст.л
Как приготовить маринованные помидоры "под снегом"
- Помойте помидоры и разложите по банкам.
- Залейте помидоры в банках кипятком до самого верха.
- Накройте банки крышками и оставьте на 20 минут.
- Слейте жидкость из банок в кастрюлю. Добавьте сахар и соль, затем поставьте на плиту.
- Когда сахар и соль растворятся, добавьте уксус и доведите маринад до кипения.
- Тем временем очистите и натрите чеснок на мелкой терке. Разделите его на три части (из расчёта на три банки).
- Разложите натёртый чеснок по банкам и оставьте на 10 минут.
- Залейте банки горячим, только что закипевшим маринадом.
- Герметично закрутите банки крышками.
- Переверните банки вверх дном, хорошо укутайте и оставьте мариноваться на два дня.