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Помидоры "в снегу": рецепт вкуснейшей заготовки на зиму

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Маринованные помидоры с чесноком
Маринованные помидоры с чесноком. Фото скриншот Youtube

Подходят к любому гарниру

Помидоры "в снегу" — это не только вкусная, но и очень эффектная заготовка на зиму. Все из-за порции чеснока, который не только придает помидорам остроту и аромат, но и напоминает снежную шапку.

Готовятся такие маринованные помидоры очень просто, а в результате получаются ароматными, пикантными и красиво выглядят в банках.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Лилия Цвит.

Ингредиенты на 3 банки (1 л):

  • Помидоры 2 кг;
  • Чеснок 180 г;
  • Вода 1,5 л;
  • Уксус 9% 150 мл;
  • Соль — 3 ст.л;
  • Сахар 6 ст.л

Как приготовить маринованные помидоры "под снегом"

  1. Помойте помидоры и разложите по банкам.
  2. Залейте помидоры в банках кипятком до самого верха.
  3. Накройте банки крышками и оставьте на 20 минут.
  4. Слейте жидкость из банок в кастрюлю. Добавьте сахар и соль, затем поставьте на плиту.
  5. Когда сахар и соль растворятся, добавьте уксус и доведите маринад до кипения.
  6. Тем временем очистите и натрите чеснок на мелкой терке. Разделите его на три части (из расчёта на три банки).
  7. Разложите натёртый чеснок по банкам и оставьте на 10 минут.
  8. Залейте банки горячим, только что закипевшим маринадом.
  9. Герметично закрутите банки крышками.
  10. Переверните банки вверх дном, хорошо укутайте и оставьте мариноваться на два дня.
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#Помидоры #Рецепты #Заготовки на зиму #Маринованные овощи