Всього один інгредієнт — і кабачкові оладки стануть ще смачнішими: що до них додати (відео)

Проста та швидка страва, у сезон урожаю кабачків виходить ще й бюджетним

Зараз сезон кабачків, і цей універсальний овоч активно з’являється на кухнях у найрізноманітніших стравах. Його тушкують із курячим філе та сметаною, запікають у духовці чи смажать на грилі.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і смачний варіант – кабачкові оладки. Родзинка такого рецепта – натерта цибуля, яка додасть соковитості страві. Вони виходять ніжні всередині, із золотистою скоринкою зовні – чудова ідея для сніданку чи легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana.verhelis".

Як приготувати кабачкові оладки

Інгредієнти:

кабачки – 2 середні;

яйця – 2 шт.;

цибуля – 1 велика;

борошно – 3 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Спосіб приготування: