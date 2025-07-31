Всього один інгредієнт — і кабачкові оладки стануть ще смачнішими: що до них додати (відео)
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Проста та швидка страва, у сезон урожаю кабачків виходить ще й бюджетним
Зараз сезон кабачків, і цей універсальний овоч активно з’являється на кухнях у найрізноманітніших стравах. Його тушкують із курячим філе та сметаною, запікають у духовці чи смажать на грилі.
Але сьогодні ми пропонуємо простий і смачний варіант – кабачкові оладки. Родзинка такого рецепта – натерта цибуля, яка додасть соковитості страві. Вони виходять ніжні всередині, із золотистою скоринкою зовні – чудова ідея для сніданку чи легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana.verhelis".
Як приготувати кабачкові оладки
Інгредієнти:
- кабачки – 2 середні;
- яйця – 2 шт.;
- цибуля – 1 велика;
- борошно – 3 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Натерти кабачки на тертці та залишити на 10–15 хвилин, щоб пустили сік.
- Злегка відтиснути кабачки, залишивши трохи рідини для соковитості.
- Додати яйця, перебиту в блендері цибулю, сіль і перець, перемішати.
- Ввести борошно та ретельно перемішати до однорідної маси.
- Смажити на розігрітій пательні з обох боків до золотистої скоринки.
- Викласти готові оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.