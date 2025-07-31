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Всього один інгредієнт — і кабачкові оладки стануть ще смачнішими: що до них додати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Легкий, смачний та корисний сніданок для всієї родини
Легкий, смачний та корисний сніданок для всієї родини. Фото instagram.com

Проста та швидка страва, у сезон урожаю кабачків виходить ще й бюджетним

Зараз сезон кабачків, і цей універсальний овоч активно з’являється на кухнях у найрізноманітніших стравах. Його тушкують із курячим філе та сметаною, запікають у духовці чи смажать на грилі.

Але сьогодні ми пропонуємо простий і смачний варіант – кабачкові оладки. Родзинка такого рецепта – натерта цибуля, яка додасть соковитості страві. Вони виходять ніжні всередині, із золотистою скоринкою зовні – чудова ідея для сніданку чи легкої вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diana.verhelis".

Як приготувати кабачкові оладки

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 середні;
  • яйця – 2 шт.;
  • цибуля – 1 велика;
  • борошно – 3 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Натерти кабачки на тертці та залишити на 10–15 хвилин, щоб пустили сік.
  2. Злегка відтиснути кабачки, залишивши трохи рідини для соковитості.
  3. Додати яйця, перебиту в блендері цибулю, сіль і перець, перемішати.
  4. Ввести борошно та ретельно перемішати до однорідної маси.
  5. Смажити на розігрітій пательні з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Викласти готові оладки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
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#Кабачки #Оладки #Готуємо вдома