Це рагу з кабачків ви будете готувати все літо: ідеальний смак та мінімум зусиль
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Від цієї страви неможливо відірватися
Раніше ми вже ділились рецептом соковитих котлет з кабачків. Але кабачки — універсальний овоч, з якого можна створити ще чимало смачних страв. Наприклад, легке овочеве рагу. Воно готується швидко, має насичений смак і добре поєднується з будь-яким гарніром або м’ясом.
Рецептом рагу поділились на YouTube-каналі "Смачна сторінка".
Інгредієнтів:
- кабачок — 700 г
- цибуля — 1-2 шт.
- перець болгарський — 1 шт.
- помідор — 1-2 шт.
- томатна паста — 1 ст. ложка
- сіль, перець — на смак
- олія
Як приготувати рагу з кабачків
- Кабачки, болгарський перець та помідори наріжте великими шматками. Цибулю наріжте довільними шматками.
- Розігрійте олію на сковорідці та трохи обсмажте цибулю.
- До цибулі додайте перець та смажте, поки він трохи не розм'якне.
- Потім додайте кабачок і смажте все разом на середньому вогні без кришки 7-10 хвилин, щоб кабачок саме смажився, а не тушкувався.
- Додайте помідори, сіль та перець.
- Додайте томатну пасту і склянку води. Якщо готуєте без томатної пасти, додайте також столову ложку цукру для балансу смаку.
- Перемішайте та тушкуйте на повільному вогні 20 хвилин без кришки, щоб овочі стали м'якими, а зайва рідина випарувалася.
Готову страву присипте зеленню. Таке рагу з кабачків стане смачним додатком до будь-якого м'яса.