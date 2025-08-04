Це рагу з кабачків ви будете готувати все літо: ідеальний смак та мінімум зусиль

Від цієї страви неможливо відірватися

Раніше ми вже ділились рецептом соковитих котлет з кабачків. Але кабачки — універсальний овоч, з якого можна створити ще чимало смачних страв. Наприклад, легке овочеве рагу. Воно готується швидко, має насичений смак і добре поєднується з будь-яким гарніром або м’ясом.

Рецептом рагу поділились на YouTube-каналі "Смачна сторінка".

Інгредієнтів:

кабачок — 700 г

цибуля — 1-2 шт.

перець болгарський — 1 шт.

помідор — 1-2 шт.

томатна паста — 1 ст. ложка

сіль, перець — на смак

олія

Як приготувати рагу з кабачків

Кабачки, болгарський перець та помідори наріжте великими шматками. Цибулю наріжте довільними шматками. Розігрійте олію на сковорідці та трохи обсмажте цибулю. До цибулі додайте перець та смажте, поки він трохи не розм'якне. Потім додайте кабачок і смажте все разом на середньому вогні без кришки 7-10 хвилин, щоб кабачок саме смажився, а не тушкувався. Додайте помідори, сіль та перець. Додайте томатну пасту і склянку води. Якщо готуєте без томатної пасти, додайте також столову ложку цукру для балансу смаку. Перемішайте та тушкуйте на повільному вогні 20 хвилин без кришки, щоб овочі стали м'якими, а зайва рідина випарувалася.

Готову страву присипте зеленню. Таке рагу з кабачків стане смачним додатком до будь-якого м'яса.