Это рагу из кабачков вы будете готовить все лето: идеальный вкус и минимум усилий

От этого блюда невозможно оторваться

Раньше мы уже делились рецептом сочных котлет из кабачков. Но кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить еще немало вкусных блюд. Например, легкое овощное рагу. Оно готовится быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо сочетается с любым гарниром или мясом.

Рецептом рагу поделились на YouTube-канале "Смачна сторінка".

Ингредиенты:

кабачок — 700 г

лук – 1-2 шт.

перец болгарский – 1 шт.

помидор — 1-2 шт.

томатная паста — 1 ст. л

соль, перец — по вкусу

масло

Как приготовить рагу из кабачков

Кабачки, болгарский перец и помидоры нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте произвольными кусками. Разогрейте масло на сковородке и немного обжарьте лук. К луку добавьте перец и жарьте, пока он чуть-чуть не размякнет. Затем добавьте кабачок и жарьте все вместе на среднем огне без крышки 7-10 минут, чтобы кабачок жарился, а не тушился. Добавьте помидоры, соль и перец. Добавьте томатную пасту и стакан воды. Если готовите без томатной пасты, добавьте столовую ложку сахара для баланса вкуса. Перемешайте и тушите на медленном огне 20 минут без крышки, чтобы овощи стали мягкими, а лишняя жидкость испарилась.

Готовое блюдо присыпьте зеленью. Такое рагу из кабачков станет вкусным дополнением к любому мясу.