Это рагу из кабачков вы будете готовить все лето: идеальный вкус и минимум усилий
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От этого блюда невозможно оторваться
Раньше мы уже делились рецептом сочных котлет из кабачков. Но кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить еще немало вкусных блюд. Например, легкое овощное рагу. Оно готовится быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо сочетается с любым гарниром или мясом.
Рецептом рагу поделились на YouTube-канале "Смачна сторінка".
Ингредиенты:
- кабачок — 700 г
- лук – 1-2 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- помидор — 1-2 шт.
- томатная паста — 1 ст. л
- соль, перец — по вкусу
- масло
Как приготовить рагу из кабачков
- Кабачки, болгарский перец и помидоры нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте произвольными кусками.
- Разогрейте масло на сковородке и немного обжарьте лук.
- К луку добавьте перец и жарьте, пока он чуть-чуть не размякнет.
- Затем добавьте кабачок и жарьте все вместе на среднем огне без крышки 7-10 минут, чтобы кабачок жарился, а не тушился.
- Добавьте помидоры, соль и перец.
- Добавьте томатную пасту и стакан воды. Если готовите без томатной пасты, добавьте столовую ложку сахара для баланса вкуса.
- Перемешайте и тушите на медленном огне 20 минут без крышки, чтобы овощи стали мягкими, а лишняя жидкость испарилась.
Готовое блюдо присыпьте зеленью. Такое рагу из кабачков станет вкусным дополнением к любому мясу.