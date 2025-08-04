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Это рагу из кабачков вы будете готовить все лето: идеальный вкус и минимум усилий

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Нежное овощное рагу из кабачков
Нежное овощное рагу из кабачков. Фото Скриншот YouTube

От этого блюда невозможно оторваться

Раньше мы уже делились рецептом сочных котлет из кабачков. Но кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить еще немало вкусных блюд. Например, легкое овощное рагу. Оно готовится быстро, имеет насыщенный вкус и хорошо сочетается с любым гарниром или мясом.

Рецептом рагу поделились на YouTube-канале "Смачна сторінка".

Ингредиенты:

  • кабачок — 700 г
  • лук – 1-2 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • помидор — 1-2 шт.
  • томатная паста — 1 ст. л
  • соль, перец — по вкусу
  • масло

Как приготовить рагу из кабачков

  1. Кабачки, болгарский перец и помидоры нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте произвольными кусками.
  2. Разогрейте масло на сковородке и немного обжарьте лук.
  3. К луку добавьте перец и жарьте, пока он чуть-чуть не размякнет.
  4. Затем добавьте кабачок и жарьте все вместе на среднем огне без крышки 7-10 минут, чтобы кабачок жарился, а не тушился.
  5. Добавьте помидоры, соль и перец.
  6. Добавьте томатную пасту и стакан воды. Если готовите без томатной пасты, добавьте столовую ложку сахара для баланса вкуса.
  7. Перемешайте и тушите на медленном огне 20 минут без крышки, чтобы овощи стали мягкими, а лишняя жидкость испарилась.

Готовое блюдо присыпьте зеленью. Такое рагу из кабачков станет вкусным дополнением к любому мясу.

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#Кабачки #Рецепты #Рагу