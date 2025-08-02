Рус

Ніжні котлети з кабачків: готуються без олії, а виходять рум'яними та соковитими

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Рецепт котлет у духовці
Рецепт котлет у духовці. Фото kolizhanka.com.ua

Смакують з будь-яким гарніром

Котлети з кабачків і м’яса в духовці — це смачна, соковита й водночас легка страва, яку можна готувати хоч щодня. Завдяки кабачкам котлети виходять ніжними, а запікання в духовці робить їх менш жирними, ніж смажені. У сезон овочів це особливо вдалий варіант: простий у приготуванні, поживний і підходить як для обіду, так і для вечері.

Рецептом котлет з кабачків поділились на YouTube-каналі "Домашні рецепти від Natalia Sus".

Інгредієнти:

  • 1-1,2 кг кабачків
  • 500 г м'яса
  • 1 цибулина
  • 3 яйця
  • 4 ст.л. манної крупи
  • 2-3 шт. помідорів
  • зелень
  • сіль

Як приготувати котлети з кабачків в духовці

  1. Натріть кабачки на грубій терці. Щоб котлети не були водянистими, добре відіжміть сік з натертих кабачків.
  2. Очистіть і дрібно наріжте цибулину.
  3. М'ясо перекрутіть на м'ясорубці, щоб вийшов фарш.
  4. Дрібно поріжте зелень та помідори.
  5. У великій мисці змішайте м'ясний фарш, натерті віджаті кабачки, нарізану цибулю, помідори, яйця, манну крупу і зелень. Додайте сіль за смаком. Ретельно перемішайте та залиште на 15-20 хвилин, щоб манка набухла.
  6. Розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером або змастіть невеликою кількістю олії.
  7. Мокрими руками сформуйте з фаршу круглі або овальні котлети і викладіть їх на деко.
  8. Випікайте котлети в розігрітій духовці приблизно 30-40 хвилин, доки вони не стануть рум'яними.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Котлети