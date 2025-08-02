Ніжні котлети з кабачків: готуються без олії, а виходять рум'яними та соковитими

Смакують з будь-яким гарніром

Котлети з кабачків і м’яса в духовці — це смачна, соковита й водночас легка страва, яку можна готувати хоч щодня. Завдяки кабачкам котлети виходять ніжними, а запікання в духовці робить їх менш жирними, ніж смажені. У сезон овочів це особливо вдалий варіант: простий у приготуванні, поживний і підходить як для обіду, так і для вечері.

Рецептом котлет з кабачків поділились на YouTube-каналі "Домашні рецепти від Natalia Sus".

Інгредієнти:

1-1,2 кг кабачків

500 г м'яса

1 цибулина

3 яйця

4 ст.л. манної крупи

2-3 шт. помідорів

зелень

сіль

Як приготувати котлети з кабачків в духовці