Ніжні котлети з кабачків: готуються без олії, а виходять рум'яними та соковитими
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Смакують з будь-яким гарніром
Котлети з кабачків і м’яса в духовці — це смачна, соковита й водночас легка страва, яку можна готувати хоч щодня. Завдяки кабачкам котлети виходять ніжними, а запікання в духовці робить їх менш жирними, ніж смажені. У сезон овочів це особливо вдалий варіант: простий у приготуванні, поживний і підходить як для обіду, так і для вечері.
Рецептом котлет з кабачків поділились на YouTube-каналі "Домашні рецепти від Natalia Sus".
Інгредієнти:
- 1-1,2 кг кабачків
- 500 г м'яса
- 1 цибулина
- 3 яйця
- 4 ст.л. манної крупи
- 2-3 шт. помідорів
- зелень
- сіль
Як приготувати котлети з кабачків в духовці
- Натріть кабачки на грубій терці. Щоб котлети не були водянистими, добре відіжміть сік з натертих кабачків.
- Очистіть і дрібно наріжте цибулину.
- М'ясо перекрутіть на м'ясорубці, щоб вийшов фарш.
- Дрібно поріжте зелень та помідори.
- У великій мисці змішайте м'ясний фарш, натерті віджаті кабачки, нарізану цибулю, помідори, яйця, манну крупу і зелень. Додайте сіль за смаком. Ретельно перемішайте та залиште на 15-20 хвилин, щоб манка набухла.
- Розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером або змастіть невеликою кількістю олії.
- Мокрими руками сформуйте з фаршу круглі або овальні котлети і викладіть їх на деко.
- Випікайте котлети в розігрітій духовці приблизно 30-40 хвилин, доки вони не стануть рум'яними.