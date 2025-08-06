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Це соте з кабачків захочеться готувати щодня: смачний і простий рецепт

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ароматне соте з кабачків
Ароматне соте з кабачків. Фото telegraf.com.ua

З’їдається до останньої ложки

Соте з кабачків — одна з найкращих літніх страв, бо поєднує в собі ніжні кабачки та яскравий смак томатів. Соте готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і чудово смакує як гарнір або самостійна страва. А ще до цієї страви можна додавати улюблену зелень і спеції, підлаштовуючи його під власний смак.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти:

  • кабачки 2 середніх
  • перець червоний 1 шт.
  • морква 1 шт.
  • цибуля 1 шт.
  • томати 2-3 шт.
  • часник 3 зубчика
  • томатний соус 3 ст.л
  • сіль, перець на смак
  • зелень

Як приготувати соте з кабачків

  1. Обсмажуємо нарізану кубиками цибулю та натерту на грубій тертці моркву, додаємо дрібно нарізаний перець і томати, смажимо 10 хвилин.
  2. Додаємо натерті на грубій терці кабачки, спеції на смак, смажимо до готовності овочів.
  3. Додаємо натертий часник, томатний соус, тушкуємо ще 5 хвилин і посипаємо улюбленою зеленню.
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#Кабачки #Помідори #Рецепти #Соте