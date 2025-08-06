Це соте з кабачків захочеться готувати щодня: смачний і простий рецепт
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З’їдається до останньої ложки
Соте з кабачків — одна з найкращих літніх страв, бо поєднує в собі ніжні кабачки та яскравий смак томатів. Соте готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і чудово смакує як гарнір або самостійна страва. А ще до цієї страви можна додавати улюблену зелень і спеції, підлаштовуючи його під власний смак.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка vistovska_cooking.
Інгредієнти:
- кабачки 2 середніх
- перець червоний 1 шт.
- морква 1 шт.
- цибуля 1 шт.
- томати 2-3 шт.
- часник 3 зубчика
- томатний соус 3 ст.л
- сіль, перець на смак
- зелень
Як приготувати соте з кабачків
- Обсмажуємо нарізану кубиками цибулю та натерту на грубій тертці моркву, додаємо дрібно нарізаний перець і томати, смажимо 10 хвилин.
- Додаємо натерті на грубій терці кабачки, спеції на смак, смажимо до готовності овочів.
- Додаємо натертий часник, томатний соус, тушкуємо ще 5 хвилин і посипаємо улюбленою зеленню.