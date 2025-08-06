Це соте з кабачків захочеться готувати щодня: смачний і простий рецепт

З’їдається до останньої ложки

Соте з кабачків — одна з найкращих літніх страв, бо поєднує в собі ніжні кабачки та яскравий смак томатів. Соте готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і чудово смакує як гарнір або самостійна страва. А ще до цієї страви можна додавати улюблену зелень і спеції, підлаштовуючи його під власний смак.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти:

кабачки 2 середніх

перець червоний 1 шт.

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

томати 2-3 шт.

часник 3 зубчика

томатний соус 3 ст.л

сіль, перець на смак

зелень

Як приготувати соте з кабачків