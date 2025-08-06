Это соте из кабачков захочется готовить каждый день: вкусный и простой рецепт
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Съедается до последней ложки
Соте из кабачков — одно из лучших летних блюд, потому что сочетает в себе нежные кабачки и яркий вкус томатов. Соте готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как гарнир или самостоятельное блюдо. А еще к этому блюду можно добавлять любимую зелень и специи, подстраивая его под собственный вкус.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking.
Ингредиенты:
- кабачки 2 средних
- перец красный 1 шт.
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- томаты 2-3 шт.
- чеснок 3 зубчика
- томатный соус 3 ст.л
- соль, перец по вкусу
- зелень
Как приготовить соте из кабачков
- Обжариваем нарезанный кубиками лук и натертую на крупной терке морковь, добавляем мелко нарезанный перец и томаты, жарим 10 минут.
- Добавляем натертые на крупной терке кабачки, специи по вкусу, жарим до готовности овощей.
- Добавляем натертый чеснок, томатный соус, тушим еще 5 минут и посыпаем любимой зеленью.