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Это соте из кабачков захочется готовить каждый день: вкусный и простой рецепт

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ароматное соте из кабачков
Ароматное соте из кабачков. Фото telegraf.com.ua

Съедается до последней ложки

Соте из кабачков — одно из лучших летних блюд, потому что сочетает в себе нежные кабачки и яркий вкус томатов. Соте готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как гарнир или самостоятельное блюдо. А еще к этому блюду можно добавлять любимую зелень и специи, подстраивая его под собственный вкус.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking.

Ингредиенты:

  • кабачки 2 средних
  • перец красный 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • томаты 2-3 шт.
  • чеснок 3 зубчика
  • томатный соус 3 ст.л
  • соль, перец по вкусу
  • зелень

Как приготовить соте из кабачков

  1. Обжариваем нарезанный кубиками лук и натертую на крупной терке морковь, добавляем мелко нарезанный перец и томаты, жарим 10 минут.
  2. Добавляем натертые на крупной терке кабачки, специи по вкусу, жарим до готовности овощей.
  3. Добавляем натертый чеснок, томатный соус, тушим еще 5 минут и посыпаем любимой зеленью.
Теги:
#Кабачки #Помидоры #Рецепты #Соте