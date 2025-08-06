Это соте из кабачков захочется готовить каждый день: вкусный и простой рецепт

Съедается до последней ложки

Соте из кабачков — одно из лучших летних блюд, потому что сочетает в себе нежные кабачки и яркий вкус томатов. Соте готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит как гарнир или самостоятельное блюдо. А еще к этому блюду можно добавлять любимую зелень и специи, подстраивая его под собственный вкус.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking.

Ингредиенты:

кабачки 2 средних

перец красный 1 шт.

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

томаты 2-3 шт.

чеснок 3 зубчика

томатный соус 3 ст.л

соль, перец по вкусу

зелень

Как приготовить соте из кабачков