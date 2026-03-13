Коли немає часу на плов: як приготувати смачний рис з м'ясом

Ситна страва з простих продуктів

Рис з м’ясом і цибулею — одна з універсальних домашніх страв, яку легко приготувати з простих продуктів. За способом приготування ця страва чимось нагадує плов, але тут до основних інгредієнтів додається томатна паста. Рис добре вбирає соки м’яса та аромат цибулі, завдяки чому страва виходить соковитою та насиченою.

Інгредієнти:

м’ясо (свинина) — 400 г

рис — 200 г

цибуля — 1–2 шт.

томатна паста — 1 ст. л.

сіль — за смаком

приправа до плову — 1 ч. л.

вода — 400 мл

кріп — для подачі

Спосіб приготування:

М’ясо наріжте невеликими шматочками. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте м’ясо до рум’яної скоринки.

Цибулю наріжте півкільцями або дрібними кубиками, додайте до м’яса і смажте ще 3–4 хвилини. Вона має стати м’якою та злегка золотистою — тоді страва матиме приємний аромат.

Рис перед приготуванням обов’язково добре промийте у кількох водах, щоб змити зайвий крохмаль. Додайте рис у сковороду до м’яса та цибулі й перемішайте, щоб зерна увібрали трохи жиру та соків.

Влийте воду, додайте томатну пасту, сіль і приправу до плову. Зазвичай у такій приправі вже є кумин, коріандр, паприка та інші ароматні спеції, які добре поєднуються з рисом і м’ясом. Усе перемішайте, накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні приблизно 20–25 хвилин, поки рис повністю не вбере рідину та стане м’яким.

Під час приготування не перемішуйте страву занадто часто. Так рис краще пропариться і не перетвориться на кашу. Якщо рідина випарується раніше, ніж рис стане м’яким, можна додати ще кілька ложок гарячої води.

Як подавати страву

Перед подачею посипте рис з м’ясом свіжим подрібненим кропом та подавайте на стіл поки страва ще гаряча. Додайте на тарілку свіжі овочі, салат з капусти або соління.