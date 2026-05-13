Смак дитинства: як приготувати ніжний сендвіч із морозивом

Простий рецепт смачного морозива з вафлями

Сендвіч з морозивом у багатьох асоціюється з дитинством та прогулянками у теплу пору року. Цей десерт легко приготувати вдома. До того ж рецепт можна адаптувати під свої уподобання: зробити менш жирним, ніж магазинний варіант, а також регулювати його солодкість.

Як приготувати сендвіч-морозиво

Інгредієнти:

400 мл 30% вершків для збивання

150 мл згущеного молока

Вафлі

Для приготування менш калорійного варіанту на кулінарному порталі Pysznosci радять використовувати 200 мл вершків із 18% жирності та 200 г густого грецького йогурту, а згущене молоко замінити 3 ч.л. цукрової пудри. Смак при цьому вийде ніжним, з легкою кислинкою, але таке морозиво після заморожування буде щільнішим за консистенцією і перед вживанням потрібно буде почекати, поки воно розмерзнеться при кімнатній температурі 5-10 хвилин.

Якщо хочете урізноманітнити смак, можна додати e вершкову масу какао-порошок, подрібнені ягоди або карамель. Замість вафель підійдуть м’яке печиво чи крекери.

Етапи приготування

Вершки для морозива мають бути охолодженими. Від цього безпосередньо залежить пишність і стабільність маси. Перелийте їх у глибоку миску і збийте міксером до густих м'яких піків. Маса повинна тримати форму, але залишатися повітряною. Потім додайте згущене молоко і обережно вмішайте його силіконовою лопаткою, намагаючись не "осадити" вершки. Прямокутну форму застеліть харчовою плівкою. Викладіть на дно шар вафель. Зверху розподіліть вершкову масу і розрівняйте поверхню. Накрийте другим шаром вафель і злегка притисніть — це допоможе шарам краще з'єднатися. Відправте форму в морозильну камеру мінімум на 4 години. Якщо є можливість, залиште на ніч — так текстура стане стабільнішою.

Як і з чим подавати

Подавайте сендвічі злегка підтанувшими. Вони добре поєднуються зі свіжими ягодами, фруктами, тертим шоколадом чи горіхами.