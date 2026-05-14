Хрусткі макарони в салаті? Новий тренд, який здивує навіть гурманів (відео)

Такий салат виходить смачним та ситним

Салати можуть бути легкими овочевими, ситними м’ясними або навіть незвичними гастрономічними поєднаннями, як-от грузинський салат "Макоце" з буряком та сиром, де поєднуються яскраві смаки й традиції кавказької кухні. Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант салату з хрусткими макаронами, який поєднує свіжість овочів і незвичну текстуру запеченої пасти. Така страва стала популярною завдяки тренду на хрусткі інгредієнти у салатах, що додають стравам нових смакових відтінків. Головний секрет рецепта — правильно підсушити макарони до золотистої скоринки, не пересушивши їх, і використовувати молоду капусту та соковиті помідори для балансу текстур. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати салат із хрусткими макаронами

Інгредієнти:

макарони — 150 г;

сіль — за смаком;

копчена паприка — 1 ч. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

молода капуста — 200 г;

помідор — 1 шт.;

синя цибуля — 1 шт.;

Для соусу:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Відварити макарони у підсоленій воді до стану al dente, щоб вони не втратили форму після запікання. Відкинути макарони на друшляк, дати стекти рідині та змішати з оливковою олією і копченою паприкою. Викласти макарони у форму або кошик аерогриля та запікати при температурі 200 градусів приблизно 20–25 хвилин, періодично помішуючи до утворення хрусткої золотистої скоринки. Нашаткувати молоду капусту, нарізати помідор і синю цибулю тонкими скибками. Змішати сметану, майонез, гірчицю в зернах і соєвий соус до однорідної консистенції. Поєднати овочі з хрусткими макаронами, полити соусом і обережно перемішати перед подачею.

Поради щодо вибору інгредієнтів

Для цього салату найкраще підходять макарони твердих сортів пшениці — вони краще тримають форму та залишаються хрусткими після запікання. Молодa капуста додає страві ніжності, тоді як стара може зробити текстуру грубішою. Помідори варто обирати щільні та м’ясисті, щоб салат не став водянистим. Для більш насиченого смаку копчену паприку можна замінити сумішшю паприки та сухого часнику, а замість сметани використати густий грецький йогурт.

Як і з чим подавати

Салат із хрусткими макаронами найкраще подавати одразу після приготування, поки паста залишається хрусткою. Для прикрашання можна використати зелень петрушки, зеленої цибулі або трохи тертого пармезану. Страва добре поєднується із запеченим м’ясом, куркою-гриль або легкими овочевими закусками. Як альтернативу соусу можна подати часниковий йогуртовий дип або гострий томатний соус.

Салат із хрусткими макаронами — це простий спосіб урізноманітнити звичне меню незвичною текстурою та яскравим смаком. Поєднання свіжих овочів, ароматної паприки та запеченої пасти робить страву ситною, але водночас легкою. Такий рецепт чудово підійде як для швидкого обіду, так і для оригінальної подачі на святковий стіл.