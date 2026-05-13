Салат "Конотопський" витіснить навіть "Олів'є": гості точно попросять рецепт цієї закуски з баклажанів

Баклажани по-новому

Якщо ви думаєте, що з баклажанів можна готувати лише рагу чи ікру, цей рецепт повністю змінить вашу думку. Салат "Конотопський" — це ефектна шарована закуска, яка готується з простих інгредієнтів, але виглядає як святкова страва.

Рецептом поділилася фудблогерка Анна Зеленська в Instagram.

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт.

часник — 4 зубчики

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

плавлений сирок — 1 шт.

яйця — 3 шт.

майонез — за смаком

сіль, перець — за смаком

Якщо ви не вживаєте майонез, замініть його на густий грецький йогурт, змішаний з 1 ч. л. гірчиці та дрібкою солі.

За бажанням між шаром моркви та яєць можна додати один дрібно нарізаний маринований огірок. Це додасть страві приємну кислинку.

Етапи приготування:

1. Баклажани очистіть та наріжте невеликим кубиком. Викладіть на сковорідку, додайте 1 ст. л. олії та 50 мл води. Тушкуйте під кришкою до м'якості. Коли баклажани стануть ніжними, додайте пропущений через прес часник, перемішайте, вимкніть вогонь і обов'язково залиште під кришкою до повного охолодження. Це дозволить часнику "віддати" свій аромат овочам, не втративши гостроти.

2. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на середній тертці. Обсмажте їх до золотистого кольору.

3. Відваріть яйця круто. Плавлений сирок покладіть у морозилку на 15 хвилин, а потім натріть на тертці.

4. Виберіть скляну форму, щоб було видно всі шари салату. Кожен шар (окрім верхнього) потрібно рівномірно змащувати майонезом у такій послідовності:

Перший шар: тушковані баклажани з часником

Другий шар: смажена цибуля з морквою

Третій шар: натерті варені яйця

Четвертий шар: натертий плавлений сирок.

Для того, щоб салат розкрив свій смак, йому обов'язково потрібно настоятися в холодильнику щонайменше 2 години. За цей час усі інгредієнти поєднаються між собою, а баклажани просочать сусідні шари часниковим ароматом. Перед подачею можна прикрасити страву свіжою зеленню або подрібненими горіхами.