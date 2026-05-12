Морозиво пломбір: як отримати ідеальну кремову текстуру вдома (відео)

Готується просто — виходить надзвичайно смачно

Морозиво пломбір — це класичний вершковий десерт із насиченим молочно-ванільним смаком, який настільки універсальний, що його використовують навіть як основу для тортів і десертних кремів. Його історія бере початок із європейської молочної кондитерської традиції, де акцент робився на натуральних інгредієнтах і максимально ніжній текстурі без зайвих домішок. Але сьогодні пропонується домашній варіант пломбіру, який дозволяє отримати ресторанну якість без спеціального обладнання. Для найкращого результату важливо використовувати жирні вершки не менше 33%, свіжі жовтки та якісну ваніль, оскільки саме вони формують кремову структуру та глибину смаку, а перегрів заварної маси є найпоширенішою помилкою, що псує текстуру. За бажанням частину вершків можна замінити маскарпоне для більш щільного десертного варіанту або додати шоколад, ягоди чи карамель для різноманітних смакових варіацій. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати морозиво пломбір

Інгредієнти:

жовтки – 3 шт;

цукрова пудра – 150 г;

ванільний цукор – 10 г;

молоко – 100 мл;

вершки (33% і більше) – 500 мл;

Спосіб приготування:

З’єднати у каструлі з товстим дном жовтки, цукрову пудру та ванільний цукор. Перемішати до однорідної маси та влити молоко. Поставити на мінімальний вогонь і варити, постійно помішуючи, до загустіння консистенції згущеного молока, не допускаючи кипіння. Зняти з вогню та охолодити масу до кімнатної температури, періодично перемішуючи для уникнення плівки. Збити добре охолоджені вершки до щільних піків. Акуратно з’єднати збиті вершки із заварною масою та перемішати до однорідності. Перелити суміш у контейнер і поставити у морозильну камеру. Протягом перших 3 годин 5–6 разів перемішувати масу для формування ніжної текстури.

Як і з чим подавати

Морозиво пломбір найкраще подавати добре охолодженим, але не "кам’яним", щоб повністю розкривалася його кремова структура. Воно чудово поєднується зі свіжими ягодами, шоколадним соусом, карамеллю або подрібненими горіхами, які додають текстурного контрасту. Як варіант подачі можна використовувати його як основу для десертів — додавати до вафель, брауні або подавати з гарячими пирогами, створюючи ефект температурного контрасту. Для більш святкової подачі морозиво можна сформувати кульками та прикрасити м’ятою або тертим шоколадом.

Домашній пломбір дозволяє отримати класичний смак у максимально натуральному виконанні без консервантів і зайвих добавок. Завдяки простому складу та правильній технології приготування він легко адаптується під різні смаки та десертні комбінації.