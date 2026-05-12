Густий та натуральний: як приготувати домашній йогурт (відео)

Приготувати домашній йогурт без йогуртниці набагато простіше, ніж здається на перший погляд

Домашній йогурт можна їсти на сніданок з ягодами та гранолою, додавати в смузі, використовувати як основу для соусів або легких десертів. Він добре поєднується з медом, горіхами, фруктами, а також підходить для приготування випічки та заправок до салатів.

Раніше ми розповідали, як приготувати домашній майонез, а тепер ділимося простим способом зробити натуральний йогурт лише з двох інгредієнтів. Причому для його приготування не знадобиться йогуртниця. В результаті виходить густий, вершковий йогурт без зайвих добавок та цукру.

Рецепт домашнього йогурту

Інгредієнти:

1 л незбираного свіжого молока

125 г натурального йогурту із живими культурами

Насіння з 1 стручка ванілі — за бажанням

Етапи приготування

Спочатку молоко потрібно повільно нагріти в чистій каструлі до температури близько 80–85°C, періодично помішуючи, щоб воно не пригоріло. Якщо готуєте ванільний варіант, додайте насіння або стручок на цьому етапі. Після нагрівання остудіть молоко до приблизно 40–45°C — це ключовий момент, оскільки занадто висока температура знищить корисні бактерії. Поки молоко остигає, підготуйте йогурт-основу. Обережно змішайте невелику кількість теплого молока з йогуртом, щоб отримати однорідну масу без грудочок, і тільки після цього з'єднайте її з рештою молока. Це допоможе рівномірно розподілити закваску. Накрийте каструлю кришкою і добре укутайте рушниками або пледом, щоб зберегти тепло. Залиште масу на 8–9 годин при кімнатній температурі. Чим довше стоїть йогурт, тим густішим він вийде. Після цього обережно перемішайте його до кремової консистенції, розлийте по банках і поставте в холодильник мінімум на 6 годин — за цей час він остаточно стабілізується.

Корисні поради щодо приготування домашнього йогурту