Корисний десерт за 5 хвилин: ніжний, повітряний і без випічки (відео)

Швидка, смачна та ситна страва

З желе можна приготувати багато цікавих десертів, зокрема популярний десерт "бите скло", який походить із домашньої кухні та став улюбленим завдяки яскравій текстурі та простоті. Але сьогодні ми пропонуємо більш швидкий варіант — ніжний повітряний десерт із кисломолочного сиру та желе, який готується всього за кілька хвилин. Для вдалої текстури важливо обирати якісне желе з насиченим смаком без надлишку штучного післясмаку, а також свіжий кисломолочний сир середньої або високої жирності, який не буде зернистим. У разі бажання десерт можна адаптувати, замінивши сир на густий йогурт або додавши ягоди, а смак желе обирати залежно від сезону чи вподобань. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanysha_sidoruk".

Як приготувати желейно-сирний десерт

Інгредієнти:

желе – 1 пачка;

вода гаряча – 200 мл;

кисломолочний сир – 200 г;

Спосіб приготування:

Розчинити желе у гарячій воді до повного розчинення та однорідності. Збити масу занурювальним блендером протягом 1–2 хвилин до легкої пінистої консистенції. Додати кисломолочний сир і ще раз збити до повністю однорідної, ніжної текстури. Розлити десерт по формочках та охолодити в холодильнику до повного застигання.

Як і з чим подавати

Подавати десерт охолодженим у склянках, креманках або порційних формах, що дозволяє зберегти його ніжну повітряну структуру. За бажанням прикрасити свіжими ягодами, листочками м’яти або тертим шоколадом для контрасту смаку. Добре поєднується з легкими печивом, бісквітом або фруктовими соусами, які додають десерту більш виразної солодкості. Також можна подавати як легкий варіант солодкого перекусу після основної страви.

Цей десерт є швидким та універсальним варіантом солодкої страви, яку легко адаптувати під власні смаки. Завдяки простим інгредієнтам і мінімальному часу приготування він підходить як для щоденного меню, так і для несподіваних гостей.