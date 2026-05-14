Сезон молодої картоплі відкрито: як приготувати ідеальну золотисту скоринку (відео)

Ідеальний гарнір до м'яса

Гарнір може бути не лише доповненням до основної страви, а й повноцінною гастрономічною насолодою — наприклад, ароматна гречка з печерицями давно стала домашньою класикою української кухні. Але сьогодні ми пропонуємо ще простіший і по-справжньому сезонний варіант — молода картопля з вершковим маслом, часником і свіжою зеленню. Саме в період молодої картоплі ця страва має особливий смак, адже тонка шкірка та ніжна текстура не потребують складних кулінарних технік. Головний секрет приготування — не переварити картоплю перед обсмажуванням, щоб усередині вона залишалася м’якою, а зовні вкривалася золотистою хрусткою скоринкою. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "inna.delights".

Як приготувати молоду картоплю з часником і зеленню

Інгредієнти:

молода картопля — 700 г;

вершкове масло — 30 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

кріп — 1 невеликий пучок;

зелена цибуля — 3–4 стебла;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Ретельно помити молоду картоплю та відварити у підсоленій воді майже до готовності протягом 10–15 хвилин залежно від розміру. Злити воду та дати картоплі трохи охолонути, щоб вона не ламалася під час обсмажування. Розігріти сковорідку з вершковим маслом та оливковою олією, викласти картоплю і обсмажувати до золотистої скоринки з усіх боків. Подрібнити часник, кріп і зелену цибулю. Додати часник до картоплі наприкінці приготування та готувати ще 1 хвилину, постійно помішуючи, щоб він не підгорів. Посипати картоплю свіжою зеленню, приправити чорним перцем і подавати гарячою.

Поради щодо вибору інгредієнтів

Для цієї страви найкраще підходить дрібна молода картопля однакового розміру — вона рівномірно проварюється та красиво підрум’янюється. Не варто очищати тонку шкірку, адже саме вона додає характерний сезонний смак і текстуру. Вершкове масло бажано використовувати високої жирності, оскільки воно створює насичений вершковий аромат. Якщо хочеться більш пікантного смаку, до зелені можна додати трохи петрушки або кілька крапель лимонного соку перед подачею.

Як і з чим подавати

Молоду картоплю найкраще подавати гарячою одразу після приготування, поки скоринка залишається хрусткою. Страва чудово поєднується зі свіжими овочевими салатами, малосольними огірками, запеченим м’ясом або рибою. Для подачі картоплю можна додатково прикрасити свіжим кропом і шматочком вершкового масла, яке апетитно розтане зверху. Також гарнір добре смакує із часниковим соусом або сметаною з зеленню.

Молода картопля з часником і зеленню — це проста сезонна страва, яка не потребує дорогих інгредієнтів, але завжди виходить ароматною та апетитною. Поєднання ніжної серединки, рум’яної скоринки та свіжої зелені робить її універсальним гарніром майже до будь-якої страви. Такий рецепт легко стане однією з головних гастрономічних асоціацій літа.