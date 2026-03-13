Когда нет времени на плов: как приготовить вкусный рис с мясом

Сытное блюдо из простых продуктов

Рис с мясом и луком — одно из универсальных домашних блюд, которое легко приготовить из простых продуктов. По способу приготовления это блюдо чем-то напоминает плов, но здесь к основным ингредиентам добавляется томатная паста. Рис хорошо впитывает соки мяса и аромат лука, благодаря чему блюдо получается сочным и насыщенным.

Как быстро приготовить рис с мясом, показали на странице top_havchik_ в Instagram.

Ингредиенты:

мясо (свинина) — 400 г

рис — 200 г

лук – 1–2 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

соль — по вкусу

приправа к плову – 1 ч. л.

вода — 400 мл

укроп — для подачи

Способ приготовления:

Мясо нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте мясо до румяной корочки.

Лук нарежьте полукольцами или мелкими кубиками, добавьте к мясу и жарьте еще 3–4 минуты. Он должен стать мягким и слегка золотистым — тогда у блюда будет приятный аромат.

Рис перед приготовлением обязательно хорошо промойте в нескольких водах, чтобы смыть лишний крахмал. Добавьте рис в сковороду к мясу и луку и перемешайте, чтобы зерна впитали немного жира и соков.

Влейте воду, добавьте томатную пасту, соль и приправу для плова. Обычно в такой приправе уже есть кумин, кориандр, паприка и другие ароматные специи, которые хорошо сочетаются с рисом и мясом. Все перемешайте, накройте крышкой и готовьте на маленьком огне примерно 20–25 минут, пока рис полностью не впитает жидкость и не станет мягким.

Во время приготовления не перемешивайте блюдо слишком часто. Так рис лучше пропарится и не превратится в кашу. Если жидкость испарится раньше, чем рис станет мягким, можно добавить еще несколько ложек горячей воды.

Как подавать блюдо

Перед подачей посыпьте рис с мясом свежим измельченным укропом и подавайте на стол, пока блюдо еще горячее. Добавьте на тарелку свежие овощи, салат из капусты или соленья.