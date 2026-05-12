Лінива піца без мороки: лише змішати, запекти і насолоджуватися (відео)

Піца — це популярна страва італійського походження, яка традиційно готується на дріжджовому тісті з різноманітними начинками та випікається до хрусткої скоринки.

У сучасних варіаціях її часто готують і на альтернативних основах, зокрема на чіабаті, що дозволяє отримати швидший та більш хрусткий результат. Але сьогодні ми пропонуємо ліниву версію піци, яка готується без складного замішування тіста, що робить процес максимально простим і доступним. Важливо використовувати якісні інгредієнти: свіжі яйця, молоко з нормальною жирністю та добре плавкий сир, оскільки саме вони формують смак і текстуру страви, а надто волога начинка може зробити основу сирою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати ліниву піцу

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

молоко — 350 мл;

борошно — 200 г;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 1 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Змішати яйця, молоко, сіль, олію та чорний перець до однорідної маси. Додати борошно та ретельно перемішати до отримання гладкого тіста без грудочок. Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, рівномірно розподілити шар. Викласти начинку за смаком, рівномірно розподілити та додати достатню кількість сиру. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25–30 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Ліниву піцу найкраще подавати гарячою, щойно з духовки, нарізаною на порційні шматки. Вона добре поєднується зі свіжими овочевими салатами, легкими йогуртовими або томатними соусами, а також маринованими овочами. Для більш виразного смаку можна додати свіжу зелень, базилік або краплю оливкової олії перед подачею. Як варіант, піца може бути самостійною стравою або частиною легкого обіду разом із крем-супом чи бульйоном.

Цей рецепт дозволяє отримати домашню піцу з мінімумом зусиль, зберігаючи при цьому насичений смак і апетитну текстуру. Завдяки простоті приготування та можливості варіювати інгредієнти страва легко адаптується під різні смаки та нагоди.