Їх з'їдять швидше за м'ясо: як замаринувати помідори до шашлику (відео)

Смачна та соковита закуска до м'яса та інших страв

Шашлик найкраще смакує в поєднанні з овочами, адже вони додають м'ясу свіжості та легкості. Традиційно їх подають свіжими у вигляді нарізки, готують різноманітні салати або запікають на грилі безпосередньо поруч із м'ясом. Проте є ще один цікавий спосіб урізноманітнити меню для пікніка — замаринувати помідори за швидким рецептом. Ця закуска виходить значно ароматнішою за звичайні овочі та ідеально доповнює смак смаженого на мангалі м'яса.

Завдяки поєднанню соєвого соусу, спецій та лимонного соку овочі набувають глибокого пряного смаку. Про те, як приготувати закуску з помідорів до шашлику, розповіла фудблогерка katia_cooking_ в Instagram.

Інгредієнти

Помідори — 4–5 шт.

Цибуля — 2–3 шт.

Петрушка та базилік — за смаком

Для маринаду:

Соєвий соус — 4 ст. л.

Олія — 3 ст. л.

Сіль — 1 ст. л. (без верху)

Цукор — 1 ч. л.

Часник — 3 зубчики

Лимонний сік — 1 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Перець чорний мелений — 1 ч. л.

Процес приготування

Помідори та цибулю наріжте акуратними кільцями середньої товщини. У глибоку ємність (найкраще підійде скляний лоток або керамічна миска) викладайте інгредієнти шарами: спочатку помідори, потім цибулю, а зверху — подрібнену зелень. Повторюйте шари, поки не закінчаться продукти. Для приготування маринаду змішайте соєвий соус, олію, цукор, сіль та спеції. Часник краще пропустити через прес або дуже дрібно посікти ножем, щоб він рівномірно розподілив свій аромат. Додайте лимонний сік і ретельно перемішайте суміш до розчинення цукру. Залийте овочі маринадом. Щоб закуска вдалася ідеальною, залиште її в холодильнику на одну годину. Кожні 10 хвилин бажано обережно перемішувати вміст ємності або просто струшувати закритий контейнер. Це дозволить маринаду рівномірно охопити кожне кільце помідора та цибулі.

Як та з чим подавати

Подавайте мариновані помідори в глибокій керамічній тарілці, поливши зверху залишками соку, що утворився під час маринування.

Ця закуска ідеально пасує до свинячого або курячого шашлику, люля-кебабу, запеченої на вугіллі картоплі, свіжого лаваша або хліба.