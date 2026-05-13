Поки делікатес на акції: ніжну закуску з печінки тріски близькі точно попросять повторити (відео)

Печінка тріски — це поживний консервований делікатес, який цінують за ніжну текстуру та високий вміст корисних жирів.

Її часто використовують для намазок, салатів, закусок, а також додають у рибні котлети для більш м’якого смаку та соковитості. Сьогодні ж ми пропонуємо просту домашню закуску, яка готується за лічені хвилини та чудово підходить як для буденного столу, так і для святкової подачі. Особливо приємно, що зараз у мережі "Сільпо" діє акційна пропозиція на печінку тріски King Oscar. Так, з 7 по 13 травня 2026 року діє акція на печінку тріски King Oscar консервовану стерилізовану, 121 г. Звичайна ціна — 179 грн, акційна ціна — 125 грн (-31%).

Як приготувати закуску з печінки тріски

Інгредієнти:

печінка тріски — 1 банка (121 г);

варене яйце — 2–3 шт;

плавлений сир — 100 г;

зелена цибуля — 2–3 стебла;

Спосіб приготування:

Печінку тріски відцідити від зайвої олії та розім’яти виделкою до однорідної ніжної текстури. Варені яйця очистити та дрібно нарізати або натерти на тертці. Плавлений сир натерти та додати до основної маси. Зелену цибулю дрібно нарізати та змішати з усіма інгредієнтами. Ретельно перемішати до кремової консистенції та за потреби скоригувати смак сіллю або перцем. Викласти готову масу на брускети або у тарталетки.

Як і з чим подавати

Закуску найкраще подавати охолодженою на підсмажених брускетах, житньому хлібі або в хрустких тарталетках. Для більш святкового вигляду можна прикрасити зверху гілочкою кропу, тонкими кільцями зеленої цибулі або часточкою вареного яйця. Добре поєднується з легкими овочевими салатами, маринованими огірками чи кремовими соусами на основі йогурту. Також можна використовувати як намазку для сендвічів або закуску до святкового столу.

Проста закуска з печінки тріски — це швидкий спосіб отримати ніжну, поживну страву з мінімальної кількості інгредієнтів. Завдяки акційній пропозиції в Сільпо можна приготувати її ще вигідніше, не втрачаючи якості. Такий рецепт легко адаптувати під власний смак, додаючи улюблені спеції або змінюючи текстуру інгредієнтів.