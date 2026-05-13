Поки делікатес на акції: ніжну закуску з печінки тріски близькі точно попросять повторити (відео)
Печінка тріски — це поживний консервований делікатес, який цінують за ніжну текстуру та високий вміст корисних жирів.
Її часто використовують для намазок, салатів, закусок, а також додають у рибні котлети для більш м'якого смаку та соковитості. Сьогодні ж ми пропонуємо просту домашню закуску, яка готується за лічені хвилини та чудово підходить як для буденного столу, так і для святкової подачі.
Як приготувати закуску з печінки тріски
Інгредієнти:
- печінка тріски — 1 банка (121 г);
- варене яйце — 2–3 шт;
- плавлений сир — 100 г;
- зелена цибуля — 2–3 стебла;
Спосіб приготування:
- Печінку тріски відцідити від зайвої олії та розім’яти виделкою до однорідної ніжної текстури.
- Варені яйця очистити та дрібно нарізати або натерти на тертці.
- Плавлений сир натерти та додати до основної маси.
- Зелену цибулю дрібно нарізати та змішати з усіма інгредієнтами.
- Ретельно перемішати до кремової консистенції та за потреби скоригувати смак сіллю або перцем.
- Викласти готову масу на брускети або у тарталетки.
Як і з чим подавати
Закуску найкраще подавати охолодженою на підсмажених брускетах, житньому хлібі або в хрустких тарталетках. Для більш святкового вигляду можна прикрасити зверху гілочкою кропу, тонкими кільцями зеленої цибулі або часточкою вареного яйця. Добре поєднується з легкими овочевими салатами, маринованими огірками чи кремовими соусами на основі йогурту. Також можна використовувати як намазку для сендвічів або закуску до святкового столу.
Проста закуска з печінки тріски — це швидкий спосіб отримати ніжну, поживну страву з мінімальної кількості інгредієнтів. Такий рецепт легко адаптувати під власний смак, додаючи улюблені спеції або змінюючи текстуру інгредієнтів.